První koupaliště na jihu Moravy v sobotu zahajují sezonu, většina za týden

Jinak se ceny na dvou zmíněných koupalištích v Brně nemění. Celodenní vstup na Riviéru vychází i tak vůbec nejdráž – pro dospělého na 300 korun, děti od šesti do čtrnácti let platí polovinu, nejmladší návštěvníci plavou zdarma.

V týdnu od 10. do 16. června se koupaliště Riviéra promění v rozlehlý sportovní park. Hlavní lákadlem je atrakce zipline, kdy se návštěvník zavěšený na laně spustí z hlavní budovy až na druhou stranu bazénu.

„Dále bude možné vyzkoušet širokou škálu dovedností, od střelby na cíl, discgolf, boulderingovou stěnu, zorbingové koule, balanční schopnosti až po nejrůznější sporty,“ líčí Michaela Dittrichová, mluvčí městské společnosti Starez-sport, která areál provozuje.

Největší brněnské koupaliště Riviéra je připravené k provozu. Veřejnosti se otevírá už v sobotu 25. května 2024.

I během nadcházející letní sezony jako loni ale pokračují stavební práce na velkém městském okruhu v ulici Bauerova, což pro návštěvníky Riviéry znamená komplikace. Parkovat se má opět ve sportovním areálu za Anthroposem. Cesta za osvěžením z rozpáleného auta dál povede po cyklostezce podél řeky Svratky, přes pochozí lávku až k hlavním pokladnám.

„Pro vjezd stačí ukázat čipové hodinky, jednorázovou vstupenku nebo zaplatit vratnou zálohu 200 korun, která se odečte na pokladně při placení vstupu,“ popisuje Dittrichová. Autobusová zastávka Riviéra linky 84 je obsluhovaná a po přejití přechodu se člověk octne hned u pokladen.

Cesta z koupaliště je ale složitější a rozhodně je lepší se vybavit pevnými boty, protože koridor pro chodce směrem k zastávce tramvají v Pisárkách i opačným k velodromu vede po štěrku či blátem. Pro kočárky ani vozíčkáře to také není uzpůsobené.

Navíc lze narazit i na auta, která stojí v místě, kudy by měl člověk jít, jinde zas mohou návštěvníky zmást neaktuální cedule, které na plotech při různých přesunech zůstaly. Obě místa jsou vzdálená deset až patnáct minut chůze.

„Přístup na koupaliště se bude během sezony měnit s ohledem na převod z průchodu vedle náhonu na druhou stranu po ulici Křížkovského,“ doplnila navíc Anna Dudková z tiskového oddělení brněnského magistrátu.

Koupaliště Datum otevření Cena (základní/zlevněná) Riviéra (Brno) 25. května 300/150 Kč Zábrdovice (Brno) 25. května 195/95 Kč Kraví hora (Brno) 27. května 200/100 Kč Brno-jih 1. června 190/100 Kč Vyškov 1. června 150/130 Kč Znojmo 1. června 130/100 Kč Břeclav 1. června 120/60 Kč Mikulov 1. června 170/120 Kč Královopolská (Brno) 1. června 250/150 Kč Kuřim 13. června 125/100 Kč Letovice 22. června 90/50 Kč Hustopeče srpen 155/120 Kč

Od pondělí pak otevře brány koupaliště na Kraví hoře. „Návštěvníkům jsou k dispozici nové cesty, opravené schodiště a nové sítě i kůly u plážového volejbalu,“ přibližuje mluvčí městské části Brno-střed Michal Šťastný s tím, že novinkou je také vyšší počet míst u občerstvení a systém objednávek u stánků. I tady vstupné nemění.

Hlavní radovánky vypuknou příští sobotu, tedy na Den dětí, kdy přivítá plavce většina koupališť. Včetně biotopu v Brně-jih, kde opravili například povrchy kolem bazénu.

„Práce za necelých deset milionů korun zahrnovaly rekonstrukci dna, nový systém hráze i vytrhání starých rostlin a vysazení nových. S ohledem na to, že rostliny, které vodu čistí, jsou teprve malé, očekávám největší přínos do kvality vody v příštím roce,“ přibližuje Pavel Svrčina, ředitel příspěvkové organizace, která se o koupaliště stará.

V Mikulově loni zpřístupnili zrekonstruované koupaliště, které prý bylo samo o sobě velkou novinkou. „Proto pro letošní rok žádné další změny nechystáme a návštěvníci se můžou těšit na krásný zrekonstruovaný areál s několika bazény, atrakcemi pro děti, beachvolejbalovým hřištěm a písečnou dunou s chladivým pískem,“ zve mluvčí města Markéta Ničová. Na den vysvědčení, tedy 28. června, sem mají děti do patnácti let vstupné zdarma.

Koupaliště Královopolská Brno vstupenkou zdarma potěší nejmenší plavce hned na Den dětí. A taky novou nafukovačkou, houpačkou banán. Zdražení je tady nepatrné, ale i tak patří k nejdražším na jihu Moravy, vyšší ceny tu platí o víkendu, kdy dospělý vytáhne z peněženky 250 korun a čtyřčlenná rodina 700 korun.

V Hustopečích se protahuje rekonstrukce

Na Den dětí uvítají vodychtivé návštěvníky i ve Vyškově, Břeclavi nebo Znojmě. Naopak počkat si musejí lidé v Letovicích na Blanensku nebo v Hustopečích u Brna, kde koupaliště od podzimu za 20 milionů rekonstruují. Opravují technologii a obnovují bazénové vany a dodatečně do projektu přidali výměnu tobogánu a skluzavky, kvůli čemuž práce nabraly zpoždění.

„Současně jsme zjistili, že přestože bude skluzavka vizuálně stejná, technologicky bude odlišná a bude potřebovat hlubší dojezdový prostor. Museli jsme začít kopat v místech, kde jsou odtoková potrubí, která jsme museli také kompletně překopat. A takových krizových míst se tu našlo víc,“ vysvětluje ředitel městské organizace zastřešující sportoviště Aleš Proschek. Termín otevření je proto s otazníkem, každopádně to bude nejdříve v srpnu. V červenci se tu dá plavat alespoň v krytém bazénu.

V těchto dnech napouští bazén v Kuřimi, předpoklad otevření je ve čtvrtek 13. června. „V rámci oslav 60 let od získání statusu města jsme připravili akci pro rodiny – děti za kačku. Ta je ostatně již nyní v platnosti i do vnitřní části,“ přibližuje manažer a jednatel společnosti Wellness Kuřim Jan Sojka.

Znamená to, že dítě do patnácti let v doprovodu dospělé platící osoby má vstupné jen za jednu korunu na libovolný čas, akce ale platí jen do 16. června. Cenu zvýšili proti loňsku asi o 20 procent. „Stokoruna nám již nepokryla náklady spojené s energiemi, s vodou a její úpravou, vzorkováním anebo náklady na brigádníky,“ vysvětluje Sojka. I tak ale patří k těm nižším kvůli letitému zázemí a stavu. V budoucnu čeká koupaliště velká rekonstrukce.