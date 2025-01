10:10

Kovový most přes řeku Hanou ve Smetanových sadech ve Vyškově se dočká opravy. Od pondělí 6. do neděle 12. ledna bude most vedoucí k parkovišti u zimního stadionu pro veškerou dopravu uzavřen. Důvodem je oprava sjezdů, konkrétně odstranění ocelových plátů, rezavých nosníků a navaření nových.