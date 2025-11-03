Prase povalí branku, kozy vyskáčou ven. Chronické útěkáře naháněli strážníci

Strážníky zavolal na jih Brna pobavený technik z autosalonu, který zvířata zpozoroval na louce vedle prodejny.
„Soudržná trojice působila velmi spokojeným dojmem, kozy vyskakovaly do výšky a vepřík za nimi čiperně pobíhal. Jenomže hrozilo, že zamíří na frekventovanou silnici a způsobí dopravní nehodu,“ popsal mluvčí brněnské městské policie Jakub Ghanem.
Strážníci zahnali trojici do nedaleké zahrádkářské kolonie, kde našli vyvrácený dřevěný plot. Podle svědků kozy s prasetem utekly právě z pozemku za ním, což potvrdil i jeho čtyřiašedesátiletý nájemník, který se za vzniklé potíže omlouval.
„Hned také popsal, jak spolupachatelství trojice kopytníků vypadá. Muži prý nepomáhá ani umístění kvalitního zámku na branku, protože prase ji i tak provalí a kozy otvorem vyskáčou ven,“ přiblížil Ghanem.
Útěkáři se dosud prý vždy drželi poblíž pozemku. „Pravděpodobně však už vyžrali všechny švestky u cesty, a tak se odebrali hledat jiné pochoutky,“ podotkl Ghanem.
Majitel zvířat slíbil, že tentokrát už jejich prchání spolehlivě zabrání. Protože mu v kvalitnější opravě branky prokazatelně bránila zdravotní indispozice, strážníci mu pro tentokrát odpustili trest.