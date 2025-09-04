Cenný archiv z Rusy ovládané zkrachovalé firmy zmizel, do řízení se vložil žalobce

Marek Osouch
  11:22aktualizováno  11:22
Podivné kroky provázejí vypořádání majetku zkrachovalého výrobce vodních turbín ČKD Blansko Holding s ruskými majiteli. Archivní výkresy dokumentující mohutná díla z firemních prostor před návštěvou věřitelů zmizely. Údajně byly spáleny. Do toho Krajské státní zastupitelství v Brně prověřuje, jestli se podnik už v době platební neschopnosti nesnažil svůj majetek vyvádět pryč.
ČKD Blansko už nevyrábí vodní turbíny do celého světa. Kvůli majitelům z Ruska na něj dopadly sankce a skončil.

ČKD Blansko už nevyrábí vodní turbíny do celého světa. Kvůli majitelům z Ruska na něj dopadly sankce a skončil. | foto: Patrik Uhlíř, MAFRA

ČKD Blansko už nevyrábí vodní turbíny do celého světa. Kvůli majitelům z Ruska na něj dopadly sankce a skončil.
ČKD Blansko už nevyrábí vodní turbíny do celého světa. Kvůli majitelům z Ruska na něj dopadly sankce a skončil.
ČKD Blansko už nevyrábí vodní turbíny do celého světa. Kvůli majitelům z Ruska na něj dopadly sankce a skončil.
ČKD Blansko už nevyrábí vodní turbíny do celého světa. Kvůli majitelům z Ruska na něj dopadly sankce a skončil.
13 fotografií

Blanenský výrobce turbín se v minulém roce ocitl v konkursu, protože na majitele z Ruska dopadly sankce v souvislosti s válkou na Ukrajině. Firma byla bez účtu ve Sberbank, kvůli omezení daném sankcemi se nedostávala ani k veřejným zakázkám.

Letos v únoru u Krajského soudu v Brně, který konkurs řešil, zaznělo, že v podniku pracuje už jen několik zaměstnanců dokončujících poslední zakázku.

Zemřel autor unikátní vodní nádrže Dlouhé stráně, úspěchy sbíral i v cizině

Insolvenční správce, který po vyhlášení úpadku nastupuje do firmy a snaží se její chod reorganizovat, popřípadě z majetku společnosti urovnat co nejvíce dluhů, byl v tomto případě pod soustavným tlakem věřitelů. Ti požadovali, aby se zajímal o listinný archiv výrobce, popřípadě i ten historický z dob minulého režimu. Tehdy se blanenský národní podnik podílel mimo jiné na výstavbě přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně v Jeseníkách.

První upozornění na vážný nedostatek v souhrnu majetku padlo už loni v prosinci. A následně se podobné apely opakovaly. „Dle informací věřitele (firmy) Hydac, které získal v průběhu své spolupráce s dlužníkem, by se mělo jednat o jednu z nejhodnotnějších položek majetku dlužníka,“ stojí v jednom ze zápisů v insolvenčním rejstříku z března letošního roku.

Po revoluci dvakrát podnik vyrábějící vodní turbíny v Blansku zkrachoval, ten stávající ČKD Blansko Holding pokračující v dlouholeté tradici vlastní má ruské majitele.
Areál ČKD Blansko má nového majitele, ten plánuje chátrající budovy opravit a pronajímat. Dnes je areál poloprázdný. (23. října 2020)
Průmyslová výroba má v údolí říčky Punkvy v sousedství Moravského krasu dlouholetou tradici. (23. října 2020)
Strojírenský podnik ČKD Blansko kdysi stavěl stovky vodních elektráren po celém světě a zaměstnával několik tisíc lidí. Dnes jich zůstaly jen necelé dvě stovky a firmě se nedaří naplňovat plány.
13 fotografií

Jenže insolvenční správce archiv ani tak do majetku vůbec nezařadil. Věřitelé, kterým podnik dlužil, vůbec nevěděli, kde se listiny nacházejí, v jakém jsou stavu a podobě. Neměli ani informace, za jakých podmínek je využívají na zkrachovalou firmu napojené společnosti, tedy ČKD Blansko a.s. a ČKD Blansko Small Hydro s.r.o. oficiálně vlastněné podniky z Kypru a Kazachstánu.

Nedostupné jsou i elektronické výkresy

Když se pak šli věřitelé v Blansku podívat přímo do areálu ČKD, nestačili se divit. Skříně v místnosti, kde podle fotografií měl být archiv technické dokumentace uložen, byly prázdné. Papíry byly různě poházené tam i v dalších místnostech a jejich množství neodpovídalo tomu, jak byl archiv původně velký. Výkresy údajně nechal zástupce zkrachovalé firmy Yaroslav Okhatrin spálit, jak věřitelům přímo na místě řekl.

„Na místě bylo sděleno, že k přestěhování došlo zhruba před třemi týdny, a to ‚pracovníky Small Hydro‘. Je tedy zjevné, že věřitelský výbor ani insolvenční soud nedostával úplné a správné informace a že ‚stěhování‘ listinného archivu bylo provedeno neoprávněnými osobami způsobem, který znamená faktickou likvidaci archivu,“ stěžovali si věřitelé.

Insolvenční správce se hájil tím, že věřitelé mu ani přes jeho apely neřekli jasný postup ohledně archivu v budově, v níž končil nájem, a on musel s dokumenty nějak naložit.

Zkrachovalé ČKD v čele s Rusy hledá cestu k byznysu přes Kypr a Kazachstán

Věřitelé se nedostali ani k elektronickým výkresům. Okhatrin tvrdil, že k nim na cloudové úložiště kvůli dluhům nemá přístup. Soubory byly nicméně údajně „přetažením myškou“ převedeny na externí disk, ale vůbec není jasné, jestli všechny. Disk pak podle zápisu má mít v rukou insolvenční správce.

Jestli k likvidaci spálením došlo, není jasné. V jiné listině se totiž uvádí, že výkresy vlastnila přímo firma Ťažmaš sankcionovaného ruského poslance Andreje Trifonova, což je majitel zkrachovalého výrobce turbín z Blanska. Pokud by archiv zničil, připravil by sám sebe o hodnotný majetek.

K tomu, jestli to je s vlastnictvím výkresů jinak, se věřitelé zatím podle zápisu z insolvenčního rejstříku nijak nevyjádřili. Dokumenty, které by tuto skutečnost měly uvádět, totiž dostali kompletně začerněné. Každopádně insolvenční správce zamítl řadu údajných pohledávek firmy Ťažmaš, protože se nezakládaly na pravdě.

Změna majitele dceřiné firmy v hledáčku žalobce

Od začátku roku sleduje celé řízení i Krajské státní zastupitelství v Brně. V květnu pak žalobce Vlastimil Robeš vyzval soud, aby se podíval na to, jestli insolvenční správce vykonává své povinnosti v souladu se zákonem.

„Z obsahu digitální podoby insolvenčního spisu je zřejmé, že dlužník se v době vyvedení majetku mimo dosah insolvenčního řízení již nacházel v úpadku,“ poznamenal státní zástupce. Mířil tím především ke změně majitele dceřiné společnosti ČKD Blansko Small Hydro s.r.o., kdy zhruba poloviční podíl přešel z dnes již zkrachovalé firmy ČKD Blansko Holding na vlastníky z Kypru.

Privatizace v 90. letech zanechala šrámy na slavných podnicích z jihu Moravy

Sice se to stalo už v roce 2022, podle žalobce už však v té době byla firma v platební neschopnosti a nebyla schopná platit faktury. „V insolvenčním spisu jsou zveřejněny pohledávky, které byly v době převodu podílu již déle než rok po jejich splatnosti,“ doplnil státní zástupce.

Šéf zkrachovalého podniku Okhatrin ani insolvenční správce na dotazy iDNES.cz dosud nereagovali.

29. října 2020

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Braník? Vybavím si tombolu o vajíčka a králíky, vzpomíná Lou Fanánek Hagen

„Hospoda byla jako ostrůvek,“ vzpomíná Lou Fanánek Hagen, frontman dnes už čtyřicetileté kapely Tři sestry, který doma v pubertě oznamoval rodičům: „Jedu na čundr na Braník.“

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

Náš nový vrátný, oblíbili si v zemědělském družstvu čápa. Pak spadl do hluboké jímky

V Zemědělském družstvu Jeseník se čapí rodinka postavila hnízdo před vstupem do areálu. Zaměstnanci si na sociálních sítích dělali legraci, že tam mají nového vrátného. Jenže mladého čápa museli nyní...

4. září 2025  11:52

Kralupy nad Vltavou obnovují veřejné plochy na sídlišti Hůrka, přibude i zeleň

Kralupy nad Vltavou obnovují veřejné plochy na sídlišti Hůrka, počítá se také s výsadbou nové zeleně. Oprava se týká chodníků, ale třeba i místního dětského a...

4. září 2025  10:07,  aktualizováno  10:07

Jak se dostat do centra? Běžecké závody omezí víkendovou dopravu v Praze

Běžecká akce Birell Grand Prix Praha omezí v sobotu zhruba od 16:00 do 22:00 dopravu v centru Prahy. Sdělil to mluvčí magistrátu Vít Hofman. Omezení se dotknou jak automobilové dopravy, tak tramvají...

4. září 2025  11:42,  aktualizováno  11:42

Hradec chce rekord, vzlétne 80 balonů. Louka s modráskem to snad přečká

Až do soboty se v Hradci Králové zabydleli balonáři z celé Evropy. Dnes krátce před 18:00 by nad Hradec mělo vzlétnout minimálně 80 horkovzdušných balonů. A protože tolik balonů ještě nikdy současně...

3. září 2025  9:22,  aktualizováno  4.9 11:37

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Komorní filharmonie Pardubice zahájí sezonu s novým šéfdirigentem

Komorní filharmonie Pardubice zahájí letošní 57. sezonu třemi koncerty s názvem Inaugurace. Uskuteční se 15. až 17. září v Sukově síni Domu hudby v...

4. září 2025  9:50,  aktualizováno  9:50

Nymburk chce omezit pití alkoholu na veřejnosti, chystá vyhlášku

Nymburk chce omezit pití alkoholu na veřejnosti, v některých lokalitách přibývá přestupků způsobených opilci. Vyhlášku zakazující konzumaci alkoholu na...

4. září 2025  9:47,  aktualizováno  9:47

Cenný archiv z Rusy ovládané zkrachovalé firmy zmizel, do řízení se vložil žalobce

Podivné kroky provázejí vypořádání majetku zkrachovalého výrobce vodních turbín ČKD Blansko Holding s ruskými majiteli. Archivní výkresy dokumentující mohutná díla z firemních prostor před návštěvou...

4. září 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Bitget převádí 440 milionů BGB na Morph Foundation s cílem urychlit růst BGB v roli gas a governance tokenu pro Morph Chain

4. září 2025  11:17

Teplice zřídily u školy stání pro rodiče, kteří vozí děti, jsou i v Děčíně

Teplice zřídily v ulici Verdunská nové parkoviště typu K+R (kiss and ride). Slouží hlavně rodičům, kteří ráno přivážejí děti do základní školy. Taková...

4. září 2025  9:35,  aktualizováno  9:35

Ostravská dopravní kalvárie v půlce, provoz na Rudné se převede na opravené strany

Během podzimu by měla být dokončena první polovina oprav mostů v Rudné ulici v Ostravě, které od začátku tohoto roku výrazně ovlivňují dopravu. Provoz je kvůli opravám sveden hned na čtyřech mostech...

4. září 2025  11:02

Některé jihočeské řeky mají kvůli suchu méně vody, než je obvyklé

Některé jihočeské řeky mají kvůli suchu méně vody, než je obvyklé. Platí to především pro toky na východu kraje a zejména pro Lužnici. V září se zřejmě situace...

4. září 2025  9:25,  aktualizováno  9:25

Šedesát procent českých dětí navštěvuje kroužky. Děláte jako rodič tyto chyby? Dejte si pozor

Zkušenosti z dětských sportovních kroužků bývají mnohdy klíčové pro vztah k pohybovým aktivitám v dospělosti. Mnoho ratolestí však kvůli chybám rodičů na sport ještě v brzkém věku zanevře. Odborníci...

4. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.