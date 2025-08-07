Právě stavebního ruchu nejspíš zloděj využil a z volně přístupné chodby domu vzal před dveřmi dva páry sportovních bot. „Šlo o limitovanou edici věhlasné značky,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.
Majitel dal za dvoje boty bezmála padesát tisíc. Ty dražší, které stály takřka třicet tisíc, měl navíc na nohou jen jedenkrát.
„Druhý pár v pořizovací ceně skoro dvacet tisíc korun, si nyní cení na dvanáct tisíc,“ doplnil Malášek. Celková škoda tedy přesáhla 40 tisíc korun.
Zloděj tak možná ani netuší, jakou škodu majiteli způsobil a že se nedopustil „jen“ přestupku, ale přímo trestného činu.
Policisté nezveřejnili fotografii bot ani nesdělili, o jakou značku jde.