Díky pohotové reakci muže, který krádež rychle nahlásil, policisté brzy zjistili, kudy dodávka ujíždí. Spatřili jej na Hradecké, jak se snaží zmizet z Brna směrem sever ke Kuřimi. Po chvíli se však řidič otočil a zamířil zpět do Brna.
Muž za volantem nijak nedbal pokynů policie, modré majáky, které jej stíhaly, se snažil setřást. „Do pronásledování se postupně zapojovaly další policejní hlídky,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.
Šofér uháněl v levém pruhu, ostatní řidiči se snažili policejním vozům uhýbat, někdy se však zloděj dostal do úzkého kontaktu s ostatními účastníky provozu. To byly zejména okamžiky, kdy se snažil kličkováním dostat před policejní vůz. Nakonec jej ale přece jen hlídky donutily zastavit.
„Dalším šetřením policisté zjistili, že muž řídil pod vlivem drog a navíc měl platný zákaz řízení motorových vozidel. Ukázalo se také, že v minulosti byl již odsouzen za majetkovou trestnou činnost,“ doplnil mluvčí. Muž hned po zadržení skončil v policejní cele a následně jej soud poslal do vazby.