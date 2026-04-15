Zprvu jim taktika vyšla, za alkohol nezaplatili a odešli z prodejny. Venku výrazné žluté bundy svlékli a nastoupili do autobusu městské hromadné dopravy.
Všeho si však všiml skutečný pracovník ostrahy supermarketu a zavolal na tísňovou linku. Po třech minutách jízdy tak muže na zastávce Slavíčkova dostihla autohlídka městské policie.
Obsah svých batohů strážníkům dobrovolně ukázali. Měli v nich jak zářivě žluté oblečení, tak láhve s alkoholem. „Odmítali však, že by whiskey odcizili, přestože je hlídka upozornila, že v prodejně funguje kamerový systém,“ řekl mluvčí městské policie Jakub Ghanem.
Jako důkaz strážníkům posloužil právě kamerový záznam, na němž se přesvědčili, že každý z mužů vynesl jednu láhev. „Hned jim je proto odebrali,“ doplnil mluvčí.
Případ poté předali do správního řízení. Za krádež hrozí pokuta do 50 tisíc korun.