Kraj chce v Brně-Ivanovicích zařízení pro lidi s poruchou autistického spektra

V brněnských Ivanovicích chce Jihomoravský kraj vybudovat zařízení pro lidi s poruchou autistického spektra. Vyplývá to z materiálu pro brněnské zastupitele, kteří na svém úterním zasedání souhlasili s darováním pozemků kraji. Stavbou zařízení chce kraj reagovat na dlouhodobý nárůst počtu lidí s poruchou autistického spektra a zajistit tak lepší dostupnost služeb.
Pozemky o výměře 3524 metrů čtverečních a hodnotě asi 26,4 milionu korun jsou mezi Černohorskou a Hradeckou ulicí. "Pozemky v městské části Brno-Ivanovice nejsou v tuto chvíli využívané a do budoucna se s nimi dle územního plánu počítalo mimo jiné na stavbu občanského vybavení, což bude splněno. Centrum pro lidi s poruchou autistického spektra bude sloužit jak pro město, tak i pro celou metropolitní oblast," uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).
Darovací smlouva ukládá, že kraj musí doložit nejpozději k poslednímu dni roku 2031 smlouvu o výstavbě. Centrum bude muset provozovat 20 let od kolaudace stavby. Podle predikce v letech 2027 až 2033 ukončí v Jihomoravském kraji vzdělávání celkem 402 mladých lidí s poruchou autistického spektra, kteří mohou dlouhodobě či celoživotně potřebovat sociální podporu.