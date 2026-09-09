Nenápadná ves ovládla hned dvě soutěže. Porota ocenila spolkový život i vinařství

Karolína Kučerová
  6:12aktualizováno  6:12
Sledovat Metro na Googlu
Na první pohled je Čejč na Hodonínsku nenápadná vesnice, která se ztrácí mezi okolními vinařskými velikány v podobě Kobylí, Čejkovic či Mutěnic. Pro porotu soutěže Vesnice roku však právě ona představuje příkladný model moderního jihomoravského venkova. Její bohatý a aktivní spolkový život, podpora kultury, péče o životní prostředí a rozvoj vinařských tradic ji zaujaly natolik, že obci udělila v krajském kole první místo.

„Komise vyzdvihuje mimo jiné úroveň modrozelené infrastruktury, mimořádnou péči o veřejná prostranství a funkční retenci vody v krajině. Je tu také mimořádná energie občanské komunity se skvěle fungujícími spolky a příkladnou vizí pro budoucí generace,“ vyzdvihla ve svém hodnocení porota soutěže, kterou organizuje Spolek pro obnovu venkova společně se Svazem měst a obcí.

Obec Čejč na Hodonínsku je letošním vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku v Jihomoravském kraji. Porotci ocenili spolkový život, podporu kultury, péči o životní prostředí i rozvoj vinařských tradic. (srpen 2026)
Obec Čejč na Hodonínsku je letošním vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku v Jihomoravském kraji. Porotci ocenili spolkový život, podporu kultury, péči o životní prostředí i rozvoj vinařských tradic. (srpen 2026)
Obec Čejč na Hodonínsku je letošním vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku v Jihomoravském kraji. Porotci ocenili spolkový život, podporu kultury, péči o životní prostředí i rozvoj vinařských tradic. (srpen 2026)
Obec Čejč na Hodonínsku je letošním vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku v Jihomoravském kraji. Porotci ocenili spolkový život, podporu kultury, péči o životní prostředí i rozvoj vinařských tradic. (srpen 2026)
20 fotografií

Právě vesnické komunitní spolky a aktivní jedince sám starosta Jan Koutný (KDU-ČSL) považuje za hlavní „pohon“ obce. Dohromady jich tu je kolem dvaceti. „Mezi nimi i řada těch neoficiálních, třeba klub šipkařů, sběratelů starých fotek či lidí, kteří hrají pétanque,“ vyjmenovává příklady.

Mezi ty klasičtější pak patří spolek zaměřený na práci s dětmi, přírodovědný či divadelní kroužek, folklorní soubor Pomněnka, dobrovolní hasiči nebo zahrádkářský svaz.

Kromě toho, že spolky nabízejí místním vyžití, stojí také za většinou společenských událostí, jichž je ročně v Čejči kolem čtyřicítky. Mezi největší patří čtyřdenní hody, vánoční trhy na Francouzské ulici s více než stovkou stánků a letní otevřené vinné sklepy, kam zavítají tisíce lidí. Při organizaci přitom výrazně pomáhá i obec.

„Pokud spolek žádá o peníze a je to v našich možnostech, dáme jim je. Snažíme se je při tom ale něčím zavázat, aby se nám to nějak vrátilo – tedy třeba aby za to uspořádali nějakou akci nebo vypomáhali u vstupu na naší akci,“ vysvětluje Koutný jeden z mechanismů, díky němuž se mu daří v obci udržovat spolkový život aktivní.

Velký podíl na úspěších mají zahrádkáři

Za významnější podporu ovšem považuje bezplatnou výpůjčku prostor či mobiliáře, třeba i s odvozem a dovozem, což není běžné v každé obci.„Spolky díky tomu nemusí řešit, že nemají dostatek peněz na pronájem stanu a místa. A navíc, oni by se stejně šli zeptat na obec, jestli by jim finance neposkytla, takže by se ty peníze akorát točily,“ říká Koutný s tím, že tento systém je podle něj motivační.

Titul Vesnice roku není jediný úspěch, který Čejč letos zaznamenala. Prvenství získala také v nové soutěži Vinařská obec Jihomoravského kraje. Pyšnit se může malebnými sklípky v klidné části mimo centrum obce, jež jsou unikátní svým dochovaným původním vzhledem. Největší podíl si připisuje místní zahrádkářský svaz, který desítky let vinaře sdružuje a pořádá akce.

Zapomenutá Lomnice zkrásněla, ožila a teď vyhrává tituly. Na zámku plánují Airbnb

„Mezi ty pravidelné patří košt vína s asi 450 vzorky, jarní otevřené sklepy, čehož se tento rok účastnilo 18 vinařů, a letní otevřené sklepy,“ popisuje předseda organizace Vlastimil Veselý.

Doufá přitom, že by jim vítězství v obou soutěžích mohlo pomoci přitáhnout turisty. „Od covidu je návštěvnost menší, je těžké sem lidi nalákat. Máme totiž v okolí spoustu jiných známějších vinařských obcí, třeba Mutěnice nebo Čejkovice, přičemž všechny mají také své vinařské akce. A ty u nich lidé volí častěji než naše,“ poukazuje Veselý.

Chybí restaurace a dětský lékař

A nejsou to nerealistická očekávání. Jak totiž dokládají zkušenosti z obcí, jež krajský titul Vesnice roku vyhrály dříve, zájem lidí to skutečně pomohlo zvýšit. „Bylo vidět, že jsme se dostali do širšího povědomí. A je to znatelné dodnes, i když to samozřejmě není stejné jako hned po výhře,“ dokládá třeba starosta Sudoměřic na Hodonínsku František Mikéska (KDU-ČSL).

Jedinou bolestí by podle Koutného mohla být v Čejči absence restaurace, která by vařila odpoledne nebo večer.

„Na to jsme ale omezeni velikostně. Jinak si myslím, že občanská vybavenost a infrastruktura pro turisty i místní jsou tu na dobré úrovni. Máme podniky, jež vaří aspoň přes den, obchody, dvě velké firmy, které dohromady zaměstnávají okolo 500 lidí, i různé typy lékařů. Jen dětský praktik tu tedy chybí,“ přiznává.

Folklorní obec se nebojí být smart. V Sudoměřicích mají i dobíjecí lavičku

V mnohém se Čejč dále rozvíjí. Mezi velké projekty patří již hotové biocentrum Sluneční zátoka či současná oprava budovy Huberta Kleina za 57 milionů, kde vznikne osm bytů, muzeum, komunitní centrum či prodejní prostor pro lokální obchodníky. Hotovo bude příští rok.

Mimo projektů je podle Koutného také důležité udržet nadšení a aktivitu u místních, aby tradice spolků pokračovala. Prozatím k tomu významnou měrou přispívá zdejší škola a školka.

„Pedagogický sbor se snaží vychovávat děti tak, aby cítily vztah k místu, kde žijí, a aby se do dění obce zapojovaly. Zdárným příkladem je, že si tu na nadcházející komunální volby mladí poskládali celou kandidátku, kde nikdo není starší 22 let,“ uzavírá starosta.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?

Sparta Krč. Lunární modul a za stěnou Jižní spojka.

Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín, který vrhá. Na již nevyužívaném hřišti Spartaku Krč dosud stojí neobvyklý ukazatel skóre s hodinami ve...

Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?

Ne všechny současné stanice metra jsou podzemní. Nová linka E by mohla vést převážně po povrchu.

Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další linku. Zatímco před minulými komunálními volbami přišlo hnutí Praha Sobě s plánem na okružní metro...

Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy

Žlutý rohový dům ukrývá poklad. Školní jídelna je vidět od Malostranské...

Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a učitelé, ale také veřejnost. Během školního roku stojí celý oběd 120 korun. O prázdninách se role obrátila...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V motolské nemocnici hořelo. Musely se evakuovat dvě desítky pacientů

Osmnáct pacientů se muselo evakuovat při požáru ve Fakultní nemocnici Motol a...

Ve Fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze ve čtvrtek odpoledne hořelo. Nikdo se nezranil, ale muselo se evakuovat 18 pacientů. Oheň zasáhl opláštění onkologického centra, škoda činí asi 30...

Pod magistrálou na Pankráci otevřeli „nový“ podchod. Byl roky zanedbaný a zavřený

Podchod pod magistrálou doplňuje grafika studentů z Fakulty designu a umění...

Pod magistrálou mezi Pankrácí a Nuslemi dlouhé roky vedl jen úzký chodník. Od prvního školního dne roku 2026 je tu nová cesta, která usnadní pěším průchod mezi oběma čtvrtěmi. Nejvíce ji ocení...

Nenápadná ves ovládla hned dvě soutěže. Porota ocenila spolkový život i vinařství

Obec Čejč na Hodonínsku je letošním vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku...

Na první pohled je Čejč na Hodonínsku nenápadná vesnice, která se ztrácí mezi okolními vinařskými velikány v podobě Kobylí, Čejkovic či Mutěnic. Pro porotu soutěže Vesnice roku však právě ona...

9. září 2026  6:12,  aktualizováno  6:12

Živě: Summit dostupného bydlení a stavebního rozvoje

9. září 2026  6:05

Obří kotvu z Třince instalovali na náměstí, ve hře zůstává i záchrana celého plavidla

Instalace kotvy poslední československé námořní lodi Třinec na náměstí T. G....

Na opraveném náměstí T. G. Masaryka v Třinci ukotvili pracovníci nový, šestitunový symbol města a připomínku námořní historie Československa. Kotva z lodi Třinec, která byla zhotovena z místní oceli...

9. září 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Jan Čižinský míří do Senátu. Praha podle něj potřebuje silnější hlas a zastání

Starosta městské části Praha 7 a zakladatel sdružení Praha sobě Jan Čižinský...

Jan Čižinský chce do Senátu jako hlas hlavního města. Dlouholetý starosta sedmé městské části a pražský zastupitel tvrdí, že nemá Praha v horní komoře parlamentu dostatečně silné zastání. Za hlavní...

9. září 2026  5:08

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ovoce ubylo, pálenice čekají průměrnou sezonu. Ještě teď spoléhají na švestky

ilustrační snímek

Spíše průměrnou sezonu letos očekávají pěstitelské pálenice v Olomouckém kraji. Úroda ovoce se v různých lokalitách značně liší podle toho, zda udeřily mrazy, do konečného výsledku ovšem ještě může...

9. září 2026  4:30

Vrchní soud projedná vraždu ženy v Mírově, za niž padl výjimečný trest 27,5 roku

ilustrační snímek

Olomoucký vrchní soud dnes projedná případ loňské vraždy ženy v Mírově na Šumpersku, za kterou krajský soud uložil šestatřicetiletému Patriku Cigošovi trest...

9. září 2026,  aktualizováno 

Sedmdesátiletý motorkář narazil v Plzni do svodidel. Zemřel na místě

ilustrační snímek

Smrtelná zranění utrpěl v úterý odpoledne v plzeňské části Černice sedmdesátiletý motorkář. V ulici U Seřadiště ve směru od Koterovské k černickému obchodnímu centru Olympia Plzeň narazil do...

8. září 2026  21:32,  aktualizováno  21:32

Příměstské vlaky v okolí Prahy jezdí jen ty krátké. Dráhy vysvětlily, co se stalo

České dráhy instalují do vlaků CityElefant zabezpečovací systém ETCS. (16....

České dráhy se v úterý omluvily za to, že na příměstských linkách v okolí Prahy nyní jezdí kratší vlakové soupravy než obvykle. S omezením se cestující podle dopravce mohou setkat i v následujících...

8. září 2026  21:22

Občané Plzeňského kraje vytřídili 38.800 t využitelných odpadů, meziročně stejně

ilustrační snímek

Obyvatelé Plzeňského kraje loni vytřídili 38.800 tun využitelných odpadů, meziročně téměř stejně. Na každého občana regionu připadá 20,9 kilogramu papíru, 18...

8. září 2026  19:37,  aktualizováno  19:37

Festival Meeting Brno získal v Mnichově Bavorskou evropskou medaili

ilustrační snímek

Festival Meeting Brno získal v Mnichově Bavorskou evropskou medaili za dlouhodobé úsilí o česko-bavorské smíření, rozvoj přeshraničního dialogu a posilování...

8. září 2026  19:24,  aktualizováno  19:24

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Svátek 28. září přinese prodloužený víkend. Kde bude zavřeno a kde nakoupíte?

Jak nakoupíte o svátcích?

Státní svátek, který připadá na 28. září, vás možná na jednu stranu potěší, na druhou stranu ne. Tento den si připomínáme dědictví knížete a mučedníka svatého Václava, patrona českých zemí a symbol...

8. září 2026  20:30

Hra Horáckého divadla v Jihlavě je inspirovaná myslitelkou Pammerovou

ilustrační snímek

Horácké divadlo v Jihlavě připravuje hru o spisovatelce a myslitelce Anně Pammerové. Hudební inscenaci představí 12. září jako první premiéru v nové sezoně....

8. září 2026  18:27,  aktualizováno  18:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×