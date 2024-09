Další šance, nebo hlas proti vládě? Jižní Morava se dělí na dva bloky

Zjednodušeně: kdo dá hlas kandidátům SPOLU, Starostů pro jižní Moravu nebo Pirátům, kteří dnes společně drží moc, volí pokračování stávající koalice. Všechna tři uskupení totiž deklarují, že ve stejném složení chtějí pokračovat i další čtyři roky.

„Tato koalice rozhodně na veřejnosti nepůsobí jako hašteřivá skupina,“ poukazuje brněnský politolog Michal Pink na soulad, který se projevuje i v kampani.

Stávající hejtman a lídr SPOLU Jan Grolich (KDU-ČSL) dokonce prohlásil, že pokud by s nynější koalicí neobhájil většinu, vnímal by to jako osobní neúspěch a pravděpodobně by ani neusiloval o udržení nejvyššího postu.

Neliší se to od jiných krajských voleb v minulosti, ostatně většina voličů se dlouhodobě rozhoduje podle celostátní politiky. Michal Pink politolog

Moc třecích ploch volič nenajde nejen v koalici, ale ani napříč programy jednotlivých stran, ať už z koalice, nebo opozice. Všichni avizují víc opravených silnic, větší podporu nemocnic, které mají zůstat krajské, i stavbu nových domovů pro seniory. Přece jen se ale v programech najdou rozdíly, respektive unikátní sliby.

Tak například kdo chce, aby kraj podporoval pěstování technického konopí na jihomoravských polích, může volit Piráty. Kdo naopak vidí jako výhodu, že by mohl jet do Brna vlakem z Letovic či Blanska za deset korun, jeho hlas nejspíš získá Sociální demokracie. A kdo si myslí, že je třeba vyřešit smluvní vztahy s provozovatelem brněnského letiště, podpoří uskupení Hlas Moravy, které zároveň na rozdíl od mnoha jiných stran příliš nefandí obnově závodů MotoGP, na něž chce hejtmanství přispívat.

Kdo se přidá k hnutí ANO?

Proti stávajícímu koaličnímu bloku stojí opoziční strany v čele s hnutím ANO. Jeho představitelé práci vedení jihomoravského hejtmanství samozřejmě kritizují a tvrdí, že do oprav silnic kraj dává málo peněz, přestože tam jdou v absolutní hodnotě rekordní sumy, a obecně, že málo jde na sociální služby, zdravotnictví nebo školství, tedy ve výsledku do všech oblastí, které krajská samospráva řeší.

Právě ANO k sobě nejspíš bude lákat další opozičníky a kritiky práce současné krajské koalice i celostátní vlády, tedy SPD nebo Přísahu. Tu ostatně vede brněnský exprimátor za ANO Petr Vokřál, který má na hnutí stále hodně vazeb.

V kampani tyto strany stejně jako uskupení Stačilo!, tvořené převážně komunisty, vyzdvihují nejvíc právě celostátní témata, tedy kritizují vládu za její politiku. To je vidět i na hlavních heslech, jež kampani těchto stran dominují. „Neliší se to od jiných krajských voleb v minulosti, ostatně většina voličů se dlouhodobě rozhoduje podle celostátní politiky,“ zdůrazňuje Pink.

I podle někdejšího lidoveckého hejtmana Stanislava Juránka budou mít celostátní témata – jeho slovy bohužel – velký dopad na rozhodování lidí, tedy jejich (ne)spokojenost se současnou vládou místo věcí, které kraj skutečně může řešit. „Ale vliv to nebude tak velký jako v roce 2008,“ zmiňuje Juránek tehdejší dominanci Sociální demokracie, která ovládla všechny regiony díky tématu protestu proti regulačním poplatkům u lékaře zavedeným tehdejší pravicovou vládou Mirka Topolánka. Juránka, jenž letos po téměř čtvrt století skončí v jihomoravském zastupitelstvu, to tehdy stálo post hejtmana.

Hladina řeky Svratky vystoupala v Židlochovicích na Brněnsku na nebezpečnou úroveň, ale i díky nedávno otevřenému povodňovému parku nezpůsobila větší škody.

Jak moc se projeví u uren téma povodní, to si Pink netroufá odhadovat. „Jiné to bude v Židlochovicích a jiné v obci, kde lidé viděli velkou vodu jen v televizi,“ uvažuje.

Úder živlu jako nečekaný faktor ve volbách zmiňuje i bývalý hejtman Bohumil Šimek, který jako nestraník za ANO řídil Jihomoravský kraj v minulém volebním období. Ten si myslí, že povodně a to, jak se s nimi kraj vypořádal, stávající vládnoucí politické garnituře přinese hlasy navíc. Na mnoha místech totiž téměř nebylo nebezpečí poznat. „Všichni navíc víme, jak mediálně funguje současný pan hejtman,“ připomíná opoziční zastupitel Grolichovu výraznou aktivitu na sociálních sítích.

Nečitelné chování zbytku

Zároveň si neodpustil své tradiční popíchnutí, že více než svému obrazu by se první muž kraje měl věnovat práci, jako když on před ním zastával nejvyšší post na jihu Moravy. Šimek byl však zcela pravým opakem současného hejtmana, téměř „neviditelným“, kdy podle kritiků vlastně nebylo jasné, co dělá. Letos už ve volbách nekandiduje. „Měl jsem dost výrazné připomínky k tomu, jak hnutí ANO v kraji funguje, a odmítl jsem se toho dál účastnit,“ říká bez bližších podrobností Šimek.

Ve výsledku záleží na tom, jaký blok po volbách na svou stranu seskupí většinu minimálně 33 křesel a případně přesvědčí strany, které se jasně nedají přiřadit ani k jednomu z nich. Sem patří SOCDEM, Hlas Moravy nebo další kandidující uskupení. Ta jsou podle Pinka v budoucím chování velmi nečitelná.