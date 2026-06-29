Krajský soud v Brně kvůli horku omezí dnes odpoledne pracovní dobu

Krajský soud v Brně kvůli vedru dnes omezí pracovní dobu, opatření se týká odpoledních hodin. Rozhodl o tom předseda soudu Milan Čečotka, vyplývá z webu krajského soudu. Obdobné opatření soud zavedl i minulý pátek. Teploty v kraji i dnes mají být vysoké, na odpoledne meteorologové předpovídají až 39 stupňů Celsia. Omezení pracovní doby se týká brněnských pracovišť v Rooseveltově a Husově ulici. Pracovní doba je rozhodnutím omezena do 13:00, a to jak ve výkonu, tak i správě soudnictví.
"Činnost soudních kanceláří, podatelny, infocentra, pokladny a telefonní ústředny bude 29. června 2026 zajišťována prostřednictvím určených zaměstnanců do 15:00," stojí v rozhodnutí předsedy.
Opatření se nevztahuje na případy nařízených soudních jednání, jejichž začátek byl stanoven na 13:00 a později, případně v nichž jednání skončí po 13:00.
"Konkrétní informace o provozních omezeních poskytnou osobám vstupujícím či volajícím do budovy krajského soudu na pracovištích Rooseveltova 16 a Husova 15 příslušníci místní jednotky justiční stráže u vchodu, zaměstnanci telefonní ústředny a infocentra. Současně budou omezení vyznačena na informačních cedulích umístěných na dveřích kanceláří v budově," stojí v rozhodnutí.
Na pracovištích krajského soudu ve Zlíně a v Jihlavě byli rozhodnutím o omezení pracovní doby v závislosti na místních klimatických a pracovních podmínkách pověřeni příslušní místopředsedové.