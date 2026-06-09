Krajský soud v Brně ponechal Jiřikovského z bitcoinové kauzy ve vazbě

Krajský soud v Brně ponechal Tomáše Jiřikovského ve vazbě, ve které je od loňského srpna v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Krajský soud rozhodoval o stížnosti obviněného proti usnesení městského soudu. Krajský soud v rozhodnutí sice udělal změny, ty ale na ponechání muže ve vazbě neměly vliv. ČTK to dnes řekl mluvčí městského soudu Zdeněk Jiří Skupin. Jiřikovský je obviněný mimo jiné z legalizace výnosů z trestné činnosti, hrozí mu až 30 let vězení.
Městský soud dříve rozhodl o tom, že Jiřikovský zůstane ve vazbě. Jiřikovský si proti rozhodnutí podal stížnost, o které krajský soud rozhodl 27. května. Nenařizoval jednání, rozhodl takzvaně od stolu. Mluvčí krajského soudu Klára Belkovová tehdy ČTK řekla, že může věc komentovat až po vyhotovení rozhodnutí a jeho doručení účastníkům.
Ponechání Jiřikovského ve vazbě potvrdil mluvčí městského soudu. "Byť krajský soud fakticky provedl v rozhodnutí městského soudu změny, tyto však neměly vliv na ponechání obviněného ve vazbě. Jinak řečeno, krajský soud ponechal obviněného i nadále ve vazbě," uvedl Skupin. Doplnil, že další nové návrhy ve věci zatím Městský soud v Brně neeviduje.
Policie zadržela Jiřikovského v jeho domě v Břeclavi loni 14. srpna. O dva dny později ho obvinila ze dvou skutků legalizace výnosů z trestné činnosti, kterých se podle kriminalistů dopustil v roce 2015 a loni. Podle policie Jiřikovský zastíral původ bitcoinů z trestné činnosti. Loňský skutek se týká i daru bitcoinů ministerstvu spravedlnosti.
Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) letos obvinění Jiřikovského rozšířili. Nyní ho stíhají i za provozování darknetového tržiště Nucleus Market. Jeho jednání posoudili mimo jiné jako zločin neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami.
Kauza souvisí s loňským přijetím miliardového daru ministerstvem spravedlnosti od Jiřikovského, který byl už dříve odsouzený za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (dříve ODS) kvůli tomu rezignoval, tvrdí ale, že se přijetím daru ničeho nezákonného nedopustil.
Detektivové kvůli přijetí daru obvinili letos na začátku května také exministra Blažka, jeho někdejšího náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Kárima Titze, a to z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby.