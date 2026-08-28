Krajský soud v Brně se musí znovu zabývat hlukem ze silnice přes Bosonohy

Krajský soud v Brně se musí znovu zabývat vleklým sporem kvůli hluku ze silnice II/602, která prochází brněnskou čtvrtí Bosonohy a Veselkou, což je část sousedního Troubska na Brněnsku. V dubnu krajský soud nařídil hygienikům, aby do 15 dnů zahájili řízení o omezení hluku. Rozsudek však nyní částečně zrušil Nejvyšší správní soud (NSS). Krajský soud podle něj chyboval, když rozhodoval bez veřejného jednání, zjistila ČTK z úřední desky.
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje v únoru písemně vyjádřila nesouhlas s rozhodováním bez jednání. "Krajský soud však tento přípis nereflektoval a rozhodl bez jednání, aniž by pro takový postup byly naplněny zákonné podmínky a aniž by svůj postup jakkoli v odůvodnění rozsudku zdůvodnil," uvedl NSS.
Krajský soud se případem zabývá od roku 2022, NSS zasáhl už potřetí. Žalobu poukazující na pasivitu hygieniků podala obec Troubsko a spolek Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Bosonohách. Společně poukazují na dlouhodobou hlukovou zátěž ze silnice, která vede souběžně s dálnicí D1 a často slouží jako alternativa při hustém provozu na dálnici.
V dubnu krajský soud konstatoval, že se hygienici dopustili nezákonného zásahu, když na základě podnětu z roku 2021 nezahájili řízení o možném pozastavení či omezení zdrojů hluku z D1 a silnice II/602. V této části NSS kasační stížnost hygieny odmítl a rozsudek tak potvrdil.
Zrušil ale výrok, podle kterého nezákonný zásah ohledně silnice II/602 pokračuje i v současnosti, stejně jako výrok o povinnosti zahájit do 15 dnů řízení. Důvodem není věcný nesouhlas s verdiktem krajského soudu, ale procesní chyba. Krajský soud se oběma otázkami musí zabývat znovu, nejspíš na veřejném jednání.
NSS také zdůraznil, že pokud hygienická stanice prokazatelně zjistí překračování hlukových limitů, nemůže zůstat nečinná. "Jinými slovy, zjistí-li stěžovatelka překračování hygienických limitů, nedisponuje správním uvážením, zda bude konat, ale musí vyvinout dostatečné úsilí k nápravě. Volba konkrétního opatření však musí odpovídat okolnostem věci," uvádí rozsudek.