Krajský soud v Brně se musí znovu zabývat hlukem ze silnice přes Bosonohy

Krajský soud v Brně se musí znovu zabývat vleklým sporem kvůli hluku ze silnice II/602, která prochází brněnskou čtvrtí Bosonohy a Veselkou, což je část sousedního Troubska na Brněnsku. V dubnu krajský soud nařídil hygienikům, aby do 15 dnů zahájili řízení o omezení hluku. Rozsudek však nyní částečně zrušil Nejvyšší správní soud (NSS). Krajský soud podle něj chyboval, když rozhodoval bez veřejného jednání, zjistila ČTK z úřední desky.
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje v únoru písemně vyjádřila nesouhlas s rozhodováním bez jednání. "Krajský soud však tento přípis nereflektoval a rozhodl bez jednání, aniž by pro takový postup byly naplněny zákonné podmínky a aniž by svůj postup jakkoli v odůvodnění rozsudku zdůvodnil," uvedl NSS.
Krajský soud se případem zabývá od roku 2022, NSS zasáhl už potřetí. Žalobu poukazující na pasivitu hygieniků podala obec Troubsko a spolek Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Bosonohách. Společně popisují dlouhodobou hlukovou zátěž ze silnice, která vede souběžně s dálnicí D1 a často slouží jako alternativa při hustém provozu na dálnici.
V dubnu krajský soud konstatoval, že se hygienici dopustili nezákonného zásahu, když na základě podnětu z roku 2021 nezahájili řízení o možném pozastavení či omezení zdrojů hluku z D1 a silnice II/602. V této části NSS kasační stížnost hygieny odmítl a rozsudek tak potvrdil.
"Z našeho pohledu je zásadní, že podle rozsudku NSS byla kasační stížnost Krajské hygienické stanice z věcného hlediska ve všech bodech neopodstatněná. NSS tímto rozsudkem definitivně potvrdil, že Krajská hygienická stanice byla nezákonně nečinná, když v minulosti docházelo k porušování hlukových limitů," uvedl advokát Pavel Černý, jenž zastupoval obec i spolek.
NSS ale zrušil výrok, podle kterého nezákonný zásah ohledně silnice II/602 pokračuje i v současnosti, stejně jako výrok o povinnosti zahájit do 15 dnů řízení. Důvodem není věcný nesouhlas s verdiktem krajského soudu, ale procesní chyba. Krajský soud se oběma otázkami musí zabývat znovu, nejspíš na veřejném jednání.
"Jsme přesvědčeni, že by měl krajský soud velmi rychle rozhodnout znovu úplně stejně, jako rozhodl. Ale už skutečnost, že NSS odmítl tu část kasační stížnosti směřující proti výroku vztahujícímu se k minulé nečinnosti krajské hygienické stanice a k hlučnosti v minulosti, znamená, že naši klienti měli pravdu," řekl Černý.
NSS také zdůraznil, že pokud hygienická stanice prokazatelně zjistí překračování hlukových limitů, nemůže zůstat nečinná. "Jinými slovy, zjistí-li stěžovatelka překračování hygienických limitů, nedisponuje správním uvážením, zda bude konat, ale musí vyvinout dostatečné úsilí k nápravě. Volba konkrétního opatření však musí odpovídat okolnostem věci," uvádí rozsudek.