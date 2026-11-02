Krajský soud zamítl návrh na neplatnost výsledků voleb do zastupitelstva Zlína

Krajský soud v Brně zamítl jako nedůvodný návrh stěžovatele Jiřího Cieleckého na neplatnost říjnových voleb do zlínského zastupitelstva. Vyplývá to z údajů zveřejněných na úřední desce, rozhodnutí je pravomocné. Muž v podání argumentoval tím, že byl při volbách porušen zákon, výhrady měl mimo jiné k vedení kampaně. Mínil, že vítězem voleb ve Zlíně by mělo být hnutí STAN, a nikoliv ANO, které podle zveřejněných výsledků vyhrálo.
Z návrhu je podle soudu zřejmé, že navrhovateli vadila volební kampaň patrně v tom směru, že v periodiku navázaném na veřejné prostředky z rozpočtu města Zlína byli kladně prezentováni zastupitelé, eventuálně jinak politicky činní lidé, z jednoho uskupení, zatímco z jiného nikoli. Na základě tohoto tvrzení soud k podání přistoupil jako k návrhu na neplatnost voleb. "Důvodnost takového návrhu však zdejší soud dovodit nemohl," uvedl v usnesení soud.
Základním předpokladem pro vyhovění návrhu by podle soudu musela být prokázaná protizákonnost, která by vedla ke skutečnému ovlivnění voleb. Soud však splnění takového předpokladu v návrhu neshledal. "Ve vztahu k volbám je konstantně dovozována potřeba primárně vycházet z předpokladu, že zveřejněné výsledky voleb odpovídají skutečné vůli voličů, a je vždy na navrhovateli, aby předložil důkazy nebo alespoň zvlášť významné indicie o tom, že tomu tak nebylo," uvedl dále soud.
Komunální volby ve Zlíně vyhrálo ANO, získalo deset mandátů. Druhý skončil STAN s devíti mandáty. Třetí Zlín 21 bude mít osm zastupitelů. Společně pro Zlín má pět mandátů, čtyři zastupitele bude mít ODS. Šestý byl Zlín Srdcem a Piráti se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadilo SPD se dvěma zastupiteli. Koalici vytvoří hnutí STAN, Zlín 21 a trojblok, který tvoří ODS, Společně pro Zlín a Zlín Srdcem s Piráty.
Ze Zlínského kraje soud obdržel čtyři návrhy týkající se výsledků komunálních voleb. Ve třech případech dosud nerozhodl. Jde o návrh Petra Duška, který tvrdí, že při sčítání hlasů v Kvasicích na Kroměřížsku se závažně pochybilo. Navrhuje mimo jiné jejich přepočítání. Další návrh podala neúspěšná kandidátka za hnutí ANO Denisa Mišurcová (nestr.), v Uherském Hradišti žádá přepočítání hlasů ve třech okrscích. Domnívá se, že v nich při sčítání mohlo nastat pochybení v neprospěch ANO.
Soud se zabývá i návrhem na zneplatnění výsledků komunálních voleb v Holešově na Kroměřížsku. Na justici se obrátili dosavadní starosta Milan Fritz (ANO) a místostarostové Pavel Karhan (KDU-ČSL) a Václav Hlobil (nestr.). Míní, že při volbách ve městě byla porušena zásada svobodné a rovné soutěže, a to kvůli podobě kampaně jejich volebních soupeřů.