Krajský úřad se musí znovu zabývat tramvajovou tratí k novému nádraží v Brně

Jihomoravský krajský úřad se bude muset znovu zabývat vlivy plánované tramvajové tratě v tzv. jižním centru v Brně. Jedná se o zhruba dva kilometry tratí, které mají obsloužit nově vznikající čtvrť a plánované nové hlavní nádraží. Letos v březnu sice krajský úřad vydal stanovisko, že stavba nebude mít významný vliv na životní prostředí a není třeba ji dále posuzovat podle zákona, nicméně proti tomu se odvolal spolek Děti Země a částečně uspěl. Ministerstvo životního prostředí rozhodnutí krajského úřadu zrušilo a posuzování vlivů na životní prostředí EIA tak pokračuje, uvedl v tiskové zprávě spolek.
Ministerstvo vyhodnotilo, že Brněnské komunikace nedostatečně zpracovaly hlukovou studii, která by se zabývala nejen hlukem z projíždějících tramvají, ale zároveň z automobilové dopravy a také z hluku z železniční dopravy, která bude hrát podstatnou roli po přesunu nádraží.
"Protože nebyly posouzeny kumulativní a synergické vlivy záměru a nebyl tedy dostatečně zjištěn skutkový stav, nezbývá než konstatovat, že rozhodnutí je nezákonné. Nezákonnost rozhodnutí spočívá též v nedostatku jeho odůvodnění," uvedlo ministerstvo v rozhodnutí, které Děti Země poslaly jako součást tiskové zprávy.
K novému nádraží má vést několik tramvajových tratí, klíčové jsou od Plotní ulice a po nové ulici od severu, které se zatím říká Bulvár. Později by měla přibýt i trať od jihozápadu. Samotné nádraží by se mělo začít stavět v odsunuté poloze místo dnešního dolního nádraží v roce 2029 a hotové bude nejdříve v roce 2035. Náklady mají činit přes 70 miliard korun.
Děti Země jsou dlouhodobým odpůrcem odsunu nádraží. V roce 2004 pomáhaly s vyhlášením referenda, kterého se nezúčastnil dostatečný počet voličů, aby byl výsledek závazný. Stejný výsledek mělo i druhé referendum, v obou výrazně převážili odpůrci odsunu. Nové nádraží sice výrazně zvýší kapacitu pro průjezd vlaků a zajistí napojení vysokorychlostních tratí, různé studie ale v minulosti poukázaly na to, že se zhorší spojení na nádraží pro podstatnou část cestujících a výrazně vzroste doprava v severojižním směru, tedy od nového nádraží k historickému centru a okolo něj. Odpůrci odsunu nepožadovali zachování stávajícího stavu, ale přestavbu nádraží zhruba v současné poloze.