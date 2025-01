Nehoda zablokovala tunel. Řidiči do něj přesto chtěli jet a hádali se s policisty

12:32 , aktualizováno 13:59

Dopravní nehoda osobního automobilu zablokovala na zhruba dvě hodiny Královopolský tunel v Brně směrem do Pisárek. Podle prvotních informací vozidlo řízené seniorem z dosud nezjištěných důvodů narazilo do stěny tubusu. Někteří řidiči se do tunelu snažili vjet i přes zákazové značky a pokyny policistů.