Kramný neuspěl se stížností, zpochybňoval klíčový znalecký posudek

Petr Kramný, který si odpykává 28 let vězení za vraždu manželky a dcery, neuspěl s kasační stížností u Nejvyššího správního soudu (NSS). Zpochybňoval v ní znalecké oprávnění Nemocnice České Budějovice, která v kauze zpracovala revizní posudek. Kramný podle správních soudů nebyl v postavení, aby mohl podat zásahovou žalobu. Námitky k posudku měl uplatnit v trestním řízení. Rozsudek NSS je dočasně zpřístupněný na úřední desce.
Kramný podle pravomocného verdiktu zavraždil v roce 2013 v hotelu v Egyptě svou manželku a dceru elektrickým proudem. Řešil tak údajně dlouhodobé spory v rodině. V roce 2016 byl odsouzen na základě nepřímých důkazů. Vinu popíral. Rozsudek v minulosti potvrdily Nejvyšší i Ústavní soud.
V kauze vznikly protikladné znalecké posudky, ten klíčový, revizní, zpracovala jako znalecký ústav Nemocnice České Budějovice. Kramný se s desetiletým odstupem domáhal před Městským soudem v Praze ochrany před nezákonným zásahem ministerstva spravedlnosti. Spatřoval ho v tom, že ministerstvo udělilo nemocnici status znaleckého ústavu, ačkoliv podle Kramného nesplňovala zákonné podmínky.
Městský soud žalobu odmítl. Dospěl k závěru, že Kramný žalobu podal opožděně, navíc k tomu neměl oprávnění, což nyní potvrdil i NSS. "V nyní posuzované věci městský soud správně dovodil, že stěžovatel zjevně není oprávněn k podání zásahové žaloby, jelikož tvrzené zásahy nebyly zaměřeny přímo proti němu ani v jejich důsledku proti němu nebylo přímo zasaženo," uvádí rozsudek.
NSS také připomněl, že znalecký ústav při zpracování posudku nevystupuje jako správní orgán. "Samotné provedení a hodnocení tohoto důkazu v trestním řízení je pak věcí trestního soudu, který o vině či nevině rozhoduje na základě provedených důkazů podle zásady volného hodnocení důkazů," pokračuje rozsudek.
Spolek Šalamoun, který v kauze vystupuje ve prospěch Kramného, dlouhodobě tvrdí, že se nemocnice nikdy řádně nestala znaleckým ústavem a neměla oprávnění podávat posudky v trestních řízeních. Nemocnice v roce 2020 jakékoliv zpochybňování odmítla. Zdůraznila, že splňuje a splňovala všechny zákonné podmínky. V současnosti už jako znalecký ústav zapsaná není. V roce 2022 ukončení znalecké činnosti zdůvodnila tím, že z pozice primáře soudnělékařského oddělení odešel do důchodu František Vorel.
Těla obětí po převozu z Egypta do Česka pitvali znalci z Ústavu soudního lékařství v Ostravě, kteří došli k závěru, že zemřely po zásahu elektrickým proudem. Podle znaleckého posudku, který si nechala vypracovat obhajoba, byla nejpravděpodobnější příčinou smrti otrava. Soud si proto objednal revizní posudek, který se přiklonil k zásahu elektrickým proudem.
Kramný se opakovaně domáhá obnovy řízení, zatím bez úspěchu. Jeho stížnost loni zamítl také Evropský soud pro lidská práva.