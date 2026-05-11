Krásu a symboliku antických soch mohou v Brně poznávat i nevidomí

Krásu antických soch mohou v Brně poznávat i nevidomí a slabozrací. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity pro ně připravila zmenšeniny, které lze ohmatat, a popisky v Braillově písmu. Komentované procházky areálem v ulici Arna Nováka se poprvé uskuteční v sobotu při brněnské muzejní noci, později pak po individuální domluvě, řekla ČTK Markéta Stulírová z oddělení vnějších vztahů filozofické fakulty.
Sádrové kopie klasických děl získala fakulta po druhé světové válce ze sbírky profesora Josefa Della. Jde například o Venuši Mélskou, Sofokla, Narcise, Augusta a Venuši Medicejskou. Sochy tvoří součást architektonického řešení budov A a B. Každý exponát, včetně těch, které jsou umístěné ve výškách, nyní doplňuje zmenšenina určená k ohmatání. Při komentovaných prohlídkách si zájemci mohou vzít do ruky také sošky z 3D tiskárny.
"Prohlídky jsou určené nevidomým a slabozrakým, mohou se však přihlásit i zájemci bez zrakového omezení a pokusit se zažít na vlastní kůži, jaké to je vnímat artefakty pouze dotekem. Lidem bez zrakového handicapu nabídneme klapky na oči," uvedla proděkanka Zdeňka Jastrzembská.
Dnes procházku v testovacím režimu absolvovalo několik nevidomých. Ocenili, že sošek z 3D tiskárny je k dispozici víc, takže je mohou držet v ruce a poslouchat při tom odborný výklad. Průvodce Tomáš Weissar jim přibližoval oděv a atributy soch, ale také jejich symboliku. Účastníci se například dozvěděli, že postavy s plnovousem jsou s nejvyšší pravděpodobností Řekové, protože Římané si tváře holili.
Haptická prohlídka antických soch vznikla ve spolupráci se Střediskem pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás. "Všem účastníkům doporučujeme mít s sebou doprovázející osobu, která se neregistruje a pomáhá s asistencí. V případě, že se účastník hlásí sám, můžeme poskytnout asistenci odborných pracovníků střediska Teiresiás," doplnila proděkanka.