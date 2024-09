Kraví hora je uhrančivé místo

Moderní areál láká nejen saunové ceremoniály ale také jedinečný výhled na Brno. „Kraví hora je obecně uhrančivé místo,“ říká Evžen Hrubeš, který v areálu koupaliště řediteluje už od roku 2001.

Jaké novinky chystáte na letošní sezonu?

Vzhledem k tomu, že je saunový svět tři roky starý a jedná se o naši druhou kompletní sezonu, výrazné novinky nechystáme. V podstatě se snažíme vylaďovat stávající zázemí, aby byl zážitek návštěvníků co nejlepší. Vyměníme ale dřevěné rošty v saunách za plastové. Jsou hygieničtější i snadnější na údržbu, s těmi dřevěnými se uklízečky nadřou.

Vyšly nějaké úpravy z požadavků návštěvníků?

Ano, přidali jsme odkládací plochy a háčky. Hlavně ale chystáme změnu ve výdeji ručníků a prostěradel. Dříve lidé vcházeli přes šatny a ručník dostali až na recepci za sprchou, což vedlo k tomu, že někteří, hlavně starší, chodili „jen tak“. To pak recepčním nedělalo úplně radost. Příště si teda prostěradlo vezmou už v šatnách a ručník si pak půjčí za 20 korun.

Kdo k vám nejčastěji chodí?

Chodí sem všechny věkové kategorie, party lidí, někdo, kdo to jde jen vyzkoušet, ale máme už i stálé zákazníky, zkušené saunaře, kteří ví co a jak.

Jaká jsou v sauně pravidla?

Měla by být intuitivní, roli hraje nějaká vzájemná odpovědnost, aby se lidi vysprchovali, podložili prostěradlem, a tak podobně. Máme na zdi saunařské desatero, v praxi to ale funguje tak, že nikdo nic nečte, dokud nenastane problém, stejně jako je to třeba s manuálem u auta.

A nejčastější chyby návštěvníků?

Nejčastěji si lidé sedají na lavice holým zadkem. Ale oni si je většinou postaví do latě ti zkušení saunaři sami, prostě jim řeknou, ať si to prostěradlo pod sebe dají a podobně. Ono je to důležité, protože nejde, aby tam někdo každých deset minut běhal a drhnul lavice.

Čím si zákazníky v brněnské konkurenci získáváte?

Konkurence je v Brně silná. Naší výhodou je poloha v centru města. Klientelu tvoří z velké části místní. Výjimečnou věcí je náš výhled na Brno. Ten je hlavně večer opravdu krásný, je to hezky vidět z bazénů a ještě lépe ze saun na horní terase.

Kraví hora je obecně uhrančivé místo. Já nejsem Brňák, přesto se zde od dětství pohybuju, takže mi to asi bylo souzené. Pořád to tady žije a není to jen o lavičkách a venčení psů, ale dá se tu aktivně trávit čas. Své akce pořádá hvězdárna, je tu mnoho sportovních akcí v parku naproti nebo i u nás, se Starezem chystáme dny sportu, taky jsme tu před třemi lety zrekonstruovali amfiteátr. Od 70. let se tam pořádaly koncerty, letní kina a podobně, ale postupně to zpustlo. Teď se do něj stěhuje na léto Bolek Polívka a jeho letní scény mají úspěch, není to klasický výlet do divadla. Kopec má tím pádem edukaci, sport, divadlo, za koupalištěm se ještě hraje baseball, takže je tady všechno, Kraví hora se plně využívá.

Pomáhá dobrá poloha i při shánění personálu?

Ano, ale pořád platí, že se síla do těchto služeb shání těžko. Díky tomu, že je Brno studentské město, však máme plavčíků dostatek. Mnoho mladých studuje sport nebo rehabilitaci, což se jim hodí. Představa, že plavčík musí uplavat kilometr na určitý čas u nás určitě neplatí. V podstatě všude se tady dá dosáhnout, takže musí umět hlavně první pomoc.

Řeší tu plavčíci i těžší zranění?

Samozřejmě i nějaké větší úrazy byly, spíš se ale jedná o nějaké srdeční nebo mozkové příhody. Pak se stává, že je tady někdo úplně na mol. Když přijde houf lidí anebo se stihne dostat pod obraz až uvnitř, tak to má plavčík složité, protože nemůže vědět, jestli se někdo topí nebo si jenom splývá na hladině. V mnoha případech plavčík vytahoval pána z vody a ten mu za to vynadal, protože si jen splýval. Plavčík prostě neví, tak tam radši skočí. Druhý pohled na věc má samozřejmě ten člověk, který přijde relaxovat - nechodí sem, aby ho přepadával plavčík.

Jak dlouho na Kraví hoře ředitelujete?

Od roku 2001, takže jsem už byl u venkovní rekonstrukce a dostavby haly. Je to výhoda, vím, kde všechno je, co jak funguje. Přece jen to tady máme spletité, mnoho technologií. Včetně mě se tady vlastně drží pořád stejný personál, fluktuace je minimální což je výhoda.

Koupaliště se tu začalo stavět v roce 1974 v akci Z, takže starší tu občas vzpomínají jak tady kopali schody a podobně. Příští oslavíme 50 let od začátku provozu.

Kraví hora sloužila vždy nějakému sportu. Chyběla plavecká hala, ta se postavila před dvaceti lety, v Lužánkách navíc doplnili osmidráhu na závody. My máme jen šest drah, ale i tak se tu nějaké akce, ne úplně vrcholové, pořádají. Plavou zde třeba imobilní skupiny, protože bazén je bezbariérový, někteří se zde připravují dokonce na paralympiádu.