Kříž: Útok na pardubickou firmu zapadá do ruského modu operandi učebnicově

Bezpečnostní expert Zdeněk Kříž z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity nevylučuje, že páteční útok na pardubickou firmu vyrábějící drony pro Ukrajinu mohl mít souvislost s ruskými aktivitami. Dokud se podle něj neprokáže něco jiného, tak lze podle něj operovat i s předpokladem, že by to mohla být akce podobného typu jako ve Vrběticích. Do ruského modu operandi to podle něj zapadá učebnicově, řekl dnes Kříž ČTK. Požár v areálu zbrojařské firmy LPP Holding vypukl v pátek ráno, shořela skladovací hala, oheň zasáhl i vedle stojící administrativní budovu.
Kříž připomněl, že Rusko dlouhodobě využívá sabotáže a skryté operace jako nástroj nátlaku. "Je zcela logické, že továrny a firmy, které se zabývají vývojem a výrobou zbrojních systémů, které dostává Ukrajina, mohou být terčem tohoto typu operací," uvedl.
Podle něj nejde o nic neznámého ani v evropském kontextu. "Na Ukrajině bylo vyhozeno do vzduchu nejméně pět, šest, možná sedm muničních skladů v letech před ruskou invazí, a to podobným způsobem jako u nás ve Vrběticích," uvedl.
Útočníci zveřejnili video, v němž tvrdí, že jednali v úmyslu útočit na výrobu zbraní pro Izrael. Kříž ale upozorňuje, že podobné deklarace mohou být zástěrkou. Podle něj není důvod automaticky věřit motivaci, kterou pachatelé sami uvádějí.
Podle Kříže by případné potvrzení ruské stopy ale pravděpodobně nezměnilo českou debatu o Rusku ani bezpečnostní politiku. "Co změnily Vrbětice, kdy je téměř jisté, že za nimi Rusko stálo? Nezměnily v podstatě nic. A tohle je útok, který je o několik řádů níže z hlediska následků," uvedl odborník.
V průmyslové zóně v pardubické Dělnické ulici v pátek shořela skladovací hala, oheň zasáhl i vedlejší administrativní budovu. Požár se obešel bez zranění. LPP Holding předpokládá, že škody v její hale a administrativní budově budou ve stamilionech korun. Policie požár prověřuje pro podezření na teroristický útok. Pracuje se čtyřmi verzemi vzniku požáru, ve všech s podezřením na úmyslné zavinění.
K požáru se podle serveru Aktuálně.cz přihlásila skupina The Earthquake Faction. Na síti X bylo v pátek zveřejněno video, které údajně založení požáru zachycuje. Podle Seznam Zpráv pracují bezpečnostní složky i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra. Earthquake Faction nemá žádnou dohledatelnou historii ani známé vazby na propalestinské hnutí, dodal web.