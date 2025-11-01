Nasloucháme, poradíme, dáme prostor emocím. Sestra líčí práci krizových interventů

  15:22aktualizováno  15:22
Svou činnost rozjel loni v lednu, od té doby poskytl tým krizových interventů ve Fakultní nemocnici Brno psychickou podporu pacientům a jejich blízkým už ve 160 případech. Pomoc od zdravotníků, kteří toto poslání vykonávají nad rámec své práce, koordinuje Andrea Stejskalová, staniční sestra novorozenecké jednotky intenzivní péče.

Andrea Stejskalová působí ve Fakultní nemocnici Brno jako staniční sestra novorozenecké JIP a zároveň je koordinátorkou zdejšího týmu krizových interventů. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Co vlastně krizový intervent dělá?
Uvedu to na příkladu svého pracoviště, tedy novorozenecké jipky. Tam je vždycky – stejně jako na ostatních odděleních akutní péče – předně postaráno o pacienta, v tomto případě dítě. Většinou je v závažném stavu, jedná se o práci s nejistotou. Není ale prostor pro to, aby podporu a pomoc od zdravotnického týmu dostali také rodiče nebo rodinní příslušníci. Krizoví interventi jsou od toho, aby na ně čas měli.

Můžete to specifikovat?
Intervent poskytuje první psychickou pomoc zasaženým lidem či pozůstalým, případně samotným pacientům. Nejčastěji jde o úmrtí, přítomnost u neštěstí, opakované ztráty blízkých, odhalení vážného onemocnění či jiná traumata. My s nimi touto těžkou životní událostí projdeme, vysvětlíme jim, co se kolem nich děje, nasloucháme, dáme prostor pro emoční ventilaci, získáme informace, doprovodíme k zemřelému, postaráme se o základní potřeby. Zároveň jsme pro ně průvodci po neznámém prostředí a zprostředkováváme jejich komunikaci se zdravotníky.

Interventi jsou ve Fakultní nemocnici Brno k dispozici ve všední dny od tří hodin odpoledne do sedmi hodin ráno, zajišťují také celodenní služby o víkendech a svátcích. Jak se to daří sladit se službami na jejich primárních odděleních?
Máme služby, které samozřejmě dělíme tak, aby se příslušnému zdravotníkovi nekryla intervenční pohotovost s běžnou službou. Konkrétně to funguje tak, že po patnáctém dni v měsíci, kdy členové týmu dostanou rozpis služeb na primárních pracovištích, nasdílím tabulku, do které se podle svých možností zapíší.

Naši pacienti si od emocí ulevují tím, že se pořezají, říká psycholožka

Jak se dozvídáte o případech, u kterých je intervence potřeba?
Žádají o ni samotná oddělení přes informační systém MicroMedic, který slouží ke svolávání personálu v rámci provozu nemocnice, a právě ke komunikaci a podpoře v krizových situacích. Nám přijde výzva, kam se máme dostavit, poté se telefonicky spojíme s daným oddělením, zmapujeme situaci a vyrážíme.

Museli členové týmu splnit nějaké psychotesty? Zasahují totiž do složitých situací...
Podmínkou je úspěšné zvládnutí certifikovaného kurzu První psychická pomoc ve zdravotnictví, který probíhá v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. Letos se pak naše nemocnice zapojila do projektu Odolnost, který usiluje o proškolení co největšího počtu krizových interventů a také zavedení kolegiální podpory péče zdravotníků o zdravotníky, kterou chce naše nemocnice také spustit. Do našeho intervenčního týmu se v tomto roce podařilo získat osm nových členů.

Kolik jich nyní máte?
V této chvíli jednadvacet. Když jsme začínali, bylo nás sedmnáct nebo osmnáct, ještě v průběhu loňského roku ale někteří služby zanechali. Příčinou byly rodinné důvody, časové vytížení nebo psychická náročnost.

Když mluvíte o psychické náročnosti, stává se někdy, že interventa nějaká konkrétní situace výrazněji zasáhne?
Zatím se mi to nestalo. Aktuálně máme v týmu úžasné lidi, kteří disponují pro výkon služby krizových interventů nejdůležitějšími vlastnostmi, tedy odolností a ochotou. Nicméně máme pravidlo, že pokud se intervent ve službě v daný okamžik necítí, ozve se mně jako koordinátorce a půjde místo něj někdo jiný.

To působí jako preventivní opatření. Existuje i možnost podpory poté, co byl intervent vystaven náročným okolnostem?
Určitě. V rámci nemocnice si může podle své potřeby požádat o individuální supervizi. I v našem týmu míváme dvakrát ročně povinná sezení, se kterými nám pomáhají kliničtí psychologové. Na setkáních sdílíme své příběhy a zkušenosti, abychom společně rozvíjeli naše profesní dovednosti a zároveň se o sebe starali.

Jsou vaši zdravotníci otevřeni tomu, aby si v případě potřeby nechali pomoct?
Vnímám to tak, že otevření jsou. Právě proto, že si díky své práci dobře uvědomují, že si musí své zdraví zachovat. Nejen fyzicky, ale i duševně.

Býváme hromosvodem vzteku vůči pachateli, počítáme s tím, říká interventka

Co je na činnosti krizového interventa nejtěžší?
Intervence jsou náročné jako celek. Ze svého pohledu ovšem považuji za největšího strašáka, když jako dětská sestra mám krizovou intervenci v pro mě neznámém prostředí, to znamená u dospělých.

Můžete zmínit nějaký konkrétní případ?
Velmi těžkou jsem měla jednu ze svých prvních intervencí. Situace se týkala dvouleté holčičky, kterou po autonehodě přivezli v závažném stavu do Dětské nemocnice, zároveň byla ve středně těžkém stavu hospitalizována také její desetiletá sestřička. Při té nehodě navíc ještě rodina zažila úmrtí babičky. Já jsem tehdy mluvila s příbuznými, byla to opravdu náročná, pět hodin trvající intervence. Ale dávala mi smysl a musím říct, že i když jsem byla unavená, vlastně jsem potom úplně zapomněla na nějaké svoje potřeby, jako třeba doplňovat vodu. Měla jsem dobrý pocit, že jsem tam mohla být pro ně a pomoct jim zorientovat se v náročné situaci.

Máte kromě vlastních pocitů a instinktů také nějakou vnější zpětnou vazbu? Třeba přímo od pacientů.
Od pacientů ne, ale na našich stránkách máme dotazníky, v rámci kterých mohou na naši aktivitu reagovat zdravotníci, na jejichž oddělení jsme pomáhali. A musím poznamenat, že reakce jsou opravdu pozitivní.

Váš tým patří do Systému psychosociální intervenční služby, v případě mimořádné události tak může být vyslán pomáhat do terénu. Už máte s takovým zásahem zkušenost?
Zatím nemáme, ale nedávno jsme absolvovali cvičení pod patronátem policie. V rámci naší nemocnice jsme si vyzkoušeli být u mimořádné události, abychom zjistili, jak funguje naše svolávání. Takže nešlo ani tak o intervenci, ale o systém komunikace v týmu a dostupnosti interventů v daný okamžik.

Nejvíce mě zasáhl příběh tatínkem zachráněné dívky, líčí sestra z fakultky

A jak to dopadlo?
Za sebe musím říct, že se mi naše komunikační vlákno osvědčilo hezky. I když jsem o cvičení dopředu věděla, kolegům jsem o něm neříkala. Chtěla jsem, abychom si vážně vyzkoušeli, kdo tam může být a za jak dlouho. Z jednadvaceti našich lidí se šest hned ozvalo, že mohou být na místě události do půl hodiny.

Nezvažuje se zavedení krizového interventa jako regulérní pracovní pozice?
Zatím fungujeme tak, že máme intervence v dodatku náplně práce. A když si uvědomíte, že stále nejvíc času strávíme na svých primárních pracovištích a že by kliniky a oddělení takto přišly o zdravotníky, kteří jsou zároveň interventy, tak nevím, zda by to fungovalo.

Jaké jsou tedy plány na rozvoj vaší činnosti?
Hlavní vize našeho rozvoje je v tuto chvíli proškolovat více a více interventů. A to především prostřednictvím zmíněného projektu Odolnost. Díky navýšení počtů bychom byli schopni aktivněji pokrýt kromě Dětské nemocnice a porodnice i hlavní budovu Fakultní nemocnice v Bohunicích, a to především ve všední dny v pracovní době.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

GALERIE: Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D. Výstavba pokračuje na Pankráci

Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...

Tajemství Prahy na státní svátek: Dny otevřených dveří a speciální akce, které nesmíte minout

Den vzniku samostatného československého státu patří mezi nejvýznamnější české státní svátky. Letos si můžete volný 28. říjen užít například při návštěvě otevřených úřadů, muzeí či historických...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Letní pneu v zimě mohou být často lepší než zimní, mají kratší brzdnou dráhu. Nesmí ale ležet sníh a led

Je každoroční podzimní přezouvání z letních na zimní gumy otázkou bezpečnosti, nebo více byznysem výrobců a pneuservisů? Pokud nevyrážíte na sněhem zaváté silnice, můžete využít i celoroční...

Zoo, Žluté lázně, Letňany i Džbán. Na těchto místech v Praze si i letos užijete světelnou show

Praha se opět rozzáří stovkami tisíc světel. Od konce října až do února oživí metropoli oblíbené světelné parky, jako jsou Garden of Lights v Zoo Praha, Winter Wonderland v Letňanech, Lumina Park u...

Náprstkovo muzeum

Día de los Muertos v Náprstkově muzeu

vydáno 1. listopadu 2025  19:59

Na několika místech Moravskoslezského kraje dnes padly teplotní rekordy

Na několika místech Moravskoslezského kraje dnes padly teplotní rekordy platné pro 1. listopad. Většina na stanicích, které měří méně než 30 let. Teplotní...

1. listopadu 2025  16:36,  aktualizováno  16:36

Na Rokycansku odhalili památník veteránovi, který osvobozoval Plzeň

Památník v Kříších na Rokycansku byl v sobotu odhalen veteránovi z druhé světové války Earlovi Ingramovi. Nachází se v místech, kudy vedla demarkační linie a kde na konci války sloužil. Za zřízením...

1. listopadu 2025  17:32,  aktualizováno  17:32

Ostrava po půl století renovuje ručičky hodin na radniční věži. Opět budou svítit

Po zhruba půl století se odborníci z ostravské firmy pustili do renovace ručiček z hodin na věži ostravské Nové radnice. V poslední době totiž na nejvyšší tuzemské radniční věži nefungovalo osvětlení...

1. listopadu 2025  17:22,  aktualizováno  17:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

OBRAZEM: Rakušanka je zpět. Nejstrmější železnice v Česku svezla první cestující

Návrat ozubnicových lokomotiv na nejstrmější trať v Česku oslavila Železniční společnost Tanvald tematickými halloweenskými jízdami. Kvůli havarijnímu stavu na Kořenovskou zubačku nesměly historické...

1. listopadu 2025  16:12

Nasloucháme, poradíme, dáme prostor emocím. Sestra líčí práci krizových interventů

Svou činnost rozjel loni v lednu, od té doby poskytl tým krizových interventů ve Fakultní nemocnici Brno psychickou podporu pacientům a jejich blízkým už ve 160 případech. Pomoc od zdravotníků, kteří...

1. listopadu 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

Všechna data najednou. Silničáři mají k dispozici nový informační systém

Silničářům začíná v sobotu zimní sezona. Podle zákona totiž musejí od 1. listopadu držet dispečerské služby. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny (KSÚSV) do nové sezony vstupuje s velkou novinkou,...

1. listopadu 2025  15:02,  aktualizováno  15:02

Opel Zafira s turbodieselem: rodinné auto, které zvládne školku, chalupu i dálnici

Když chcete auto, které zvládne všechno – školku, chalupu i víkend u moře – Opel Zafira s turbodieselem je přesně ten typ parťáka, který to dokáže splnit. A ještě dobře vypadá!

1. listopadu 2025

Opava plánuje revitalizaci Hozova nábřeží, které loni zničily povodně

Opavský magistrát plánuje revitalizaci Hozova nábřeží u sídliště Kateřinky, které loni zničily povodně. Nový vzhled a využití prostor má navrhnout zadaná...

1. listopadu 2025  12:13,  aktualizováno  12:13

Na nádraží v Hodoníně srazil vlak člověka, na místě zemřel. Další je zraněný

Provoz na trati mezi Hodonínem a Rohatcem zastavila na víc než hodinu nehoda na hodonínském nádraží. Vlak tam srazil člověka, který následkům zranění na místě podlehl. Záchranáři měli v péči i...

1. listopadu 2025  12:12,  aktualizováno  13:42

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Po osmi minutách odhalili hlavu. Na Kladensku zavalila zemina dělníka, zemřel

V Rymáni na Kladensku zavalila v pátek odpoledne dělníka zemina. Zemřel na místě. Okolnosti neštěstí vyšetřují policisté. Zemina se sesunula ve výkopu, objasnil mluvčí středočeských hasičů Jan...

1. listopadu 2025  13:42

Moravské divadlo Olomouc chystá galavečer k poctě Hany Maciuchové

Moravské divadlo Olomouc (MDO) připravuje galavečer k poctě herečky Hany Maciuchové, která by se letos dožila 80 let. Setkání se uskuteční v sobotu 29....

1. listopadu 2025  11:50,  aktualizováno  11:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.