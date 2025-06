Co čeká milovníky kultury v Boskovicích? Jelen i mandolínový festival

Kulturní léto v Boskovicích odstartuje 6. června velký koncert skupiny Jelen v amfiteátru letního kina. Kapela získala cenu Anděl v kategorii Objev roku za rok 2014 a cenu Anděl v kategorii Skupina roku za rok 2016.

Areál letního kina je přímo spojen s parkem u zámeckého skleníku, bývalé oranžérie, nyní kulturního domu, kde se budou odehrávat dvě ojedinělé akce.

Boskovice se o víkendu 21.–22. června stanou centrem mandolínové hudby. Pod taktovkou Martina Krajíčka, jednoho z nejuznávanějších českých mandolinistů, zde proběhne Mezinárodní mandolínový festival, který slibuje pestrou přehlídku hudebních stylů i nezapomenutelnou atmosféru.

V krásném prostředí zámeckého skleníku návštěvníci zažijí koncerty výjimečných hudebníků z Česka i zahraničí. Mezi hlavní hvězdy patří například Time Travelers Trio (DE/CZ), temperamentní Mariachi Espuelas či německá mandolinistka Ursula Suchanek.

Na pódiu se představí také Michal Müller, mistrovský hráč na citeru, energičtí bluegrassový Jumper Cables a talentované mandolínové duo Vrobel/Štanglová.

Kromě koncertů nabídne festival i hudební workshopy, kde si zájemci mohou osvojit techniky hry od samotných účinkujících. Celý víkend pak vyvrcholí v hudebním sále zámku závěrečným koncertem mandolínového orchestru. Více než dvacet hráčů rozezní sál a vytvoří magickou hudební symbiózu, která se již stala ikonickou součástí festivalu. Kromě koncertů nabídne festival i hudební workshopy, kde si zájemci mohou osvojit techniky hry od samotných účinkujících.

V neděli 22. června 2025 se pak v parku uzámeckéhoskleníku a v areálu Letního kina Boskovice uskuteční čtvrtý ročník oblíbené kulturně-sportovní akce Park Show. Návštěvníci se mohou těšit na pestrý program plný adrenalinu, zábavy a inspirace. Mezi hlavní tahouny letos patří známý parkourista a youtuber Vladimir „Sonic Vova“ Koldaev. Vova, původem z Ruska, žije v České republice a věnuje se parkouru a akrobacii.

Jeho vášeň pro pohyb a překonávání vlastních limitů inspiruje tisíce fanoušků. Na svém YouTube kanálu sdílí videa plná adrenalinu a pořádá workshopy, letní kempy či vystoupení. Jeho motto zní: „Každý den buď lepší verzí sebe.“

Dalšími superhvězdami jsou BIKE O’Clock– dvojice talentovaných bikerů, Damjan Siriški a Ondra Šenk, kteří kombinují freestyle MTB a biketrial na špičkové úrovni. Jejich dynamická show zahrnuje akrobatické triky, technické přeskoky a interakci s publikem. Oba jezdci jsou držiteli mnoha titulů z domácích i mezinárodních soutěží a finalisté soutěže Česko Slovensko má talent 2019.

Loňská Hrnek Street Party,která oslavila významná jubilea místních podniků: 30 let Literární čajovny Hermanna Ungara, 20 let Kafírny Dogvill a 15 let Pražírny Boskovice, bude pokračovat i v roce 2025 a to 16. srpna. I letos se ulice Zborovská promění v místo plné vůní čerstvě pražené kávy, ochutnávky malých pivovarů a především nabitého hudebního programu. Letos se návštěvníci mohou těšit na Skyline, Hello Marcel, Fail Together a další. Vstup je zdarma.

A na závěr léta, 27. a 28. září, čekají Boskovice již tradiční Husí slavnosti – oslava tradice a kulinářských specialit. Město Boskovice se každoročně stává dějištěm slavností, které připomínají historickou proslulost boskovických hus, ceněných zejména na vídeňských trzích.

Tato událost se vyznačuje bohatým programem pro návštěvníky všech věkových kategorií. Areál parku u zámeckého skleníku obsadí trh lidových řemesel. Návštěvníci zde najdou například keramiku, nerosty, výrobky z vlny,ručně dělaná mýdla,výrobu šperků, košíkářské výrobky, svíčky, výšivky, aranžmá a další. Z nabídky jídla nechybí husí játra foie gras, husí menu Filipa Töpfera, trhané husí maso, chleba s husím sádlem, husími játry, paštikou.

Scéna v parku rovněž nabízí kuchařskou show některé z významných osobnosti české kuchařské scény. Dětem „husí“ dny přinášejí kromě pohádkových divadelních představení i výtvarné a žonglérské dětské dílny. Vše doplňuje výstava historické i současné zemědělské techniky, soutěžní výstava chovatelů drobného zvířectva. Hlavní kulturní scéna se nachází v nově zrekonstruovaném areálu letního kina, kde vystoupí například Lenka Filipová, skupiny Poletíme?, Botox a další. Boskovické restaurace po celý víkend vedle své obvyklé nabídky podávají i jídla z hus, případně kachniček.