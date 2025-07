Festival Uprostřed

Multižánrový festival Uprostřed se koná v centru Brna od 18. června do 21. srpna 2025. Láká návštěvníky na různorodý program. Hudebníci zahrají na nádvoří Staré radnice kousek od pověstného brněnského draka, na terasách pod Petrovem v Denisových sadech, ve zrekonstruovaném parku na Moravském náměstí a v jedné z nejznámějších brněnských ulic, na České. Vystoupení se konají i na náměstí Svobody, na Zelném trhu a v městském parku Tyršův sad.

Program

ČERVENEC 16. 7. 19:00 Caramel nádvoří Staré radnice 20. 7. 19:30 Obligatne / Kristína Mindová nádvoří Staré radnice 20. 7. 17:30 Sny z betonu / audiowalk o životě ve městě nádvoří Staré radnice 21. 7. 18:00 Opera Uprostřed Moravské náměstí (park) 22. 7. 18:00 Opera Uprostřed náměstí Svobody 23. 7. 19:00 Evah nádvoří Staré radnice 24. 7. 18:00 Salsa tančírna s kapelou Sabor Latino Moravské náměstí (park) 27. 7. 19:00 Tapeheads nádvoří Staré radnice 30. 7. 19:00 Assembly Boys nádvoří Staré radnice 31. 7. 16:30 Procházka Uprostřed: pověsti BrrrNo! nádvoří Staré radnice SRPEN 4. 8. 18:00 Opera Uprostřed Česká 5. 8. 18:00 Pavol Seriš Uprostřed: Skeče Zelný trh 7. 8. 18:00 Tančírna argentinského tanga s kapelou Tangens Moravské náměstí (park) 12. 8. 18:00 Pavol Seriš Uprostřed: Skeče Česká 13. 8. 19:00 Dálach nádvoří Staré radnice 14. 8. 18:00 Uprostřed & Café Biograf: „Back to the Fifties“ Denisovy sady 17. 8. 19:00 Good News Band nádvoří Staré radnice 19. 8. 17:00 Efemér & Petr Karlíček: Do sadu bez hospodáře Moravské náměstí (park) 20. 8. 19:00 Sukuba Ensemble nádvoří Staré radnice 21. 8. 17:00 Prkna ft. Uprostřed: Festival střídá festival Moravské náměstí (park)

Vstupenky

Celý festival je po celou dobu jeho trvání pro návštěvníky zdarma. Za nepříznivého počasí se akce bez náhrady ruší.

Doprava a parkování

Letní akce se pořádají v centru Brna, doporučuje se proto využít městskou hromadnou dopravu. Nejbližší zastávky jsou Česká, Moravské náměstí, Zelný trh a Hlavní nádraží.

V případě cesty autem můžou návštěvníci zaparkovat buď na přilehlých modrých zónách v kategorii B s 60 minutami zdarma a poté za 40 Kč za hodinu, či využít některý z parkovacích domů v blízkosti. Lze využít parkovací garáže u Janáčkova divadla za 30 Kč na hodinu nebo parkovací dům Domini Park za 50 Kč za hodinu.

Letní shakespearovské slavnosti

Letní shakespearovské slavnosti jsou série divadelních představení, hraných na nádvoří hradu Špilberk. Letos divadelní festival nabídne celkem šest shakespearovských titulů v rámci 15 večerů. Letošní šestadvacátý ročník se koná od 14. července a bude trvat až do 6. srpna.

Program

Letošní premiérou bude tragédie Othello v režii Braňa Holička. Nadčasový příběh o síle manipulace a křehkosti důvěry. Chybět ale nebudou ani oblíbené hry z let minulých. Například komedie Veselé paničky windsorské, drama Macbeth, romantická Zimní pohádka či loňská premiéra Marná lásky snaha. Všechna divadelní představení startují v 20:30.

Program Letních shakespearovských slavností v Brně Kdy Hra Herci 21. + 22. + 23. 7. Othello Robert Mikluš, Sara Sandeva, Hana Kusnjerová, Jan Hájek, Jan Cina, Barbora Bočková, Marta Dancingerová 24. + 25. + 26. 7. Veselé paničky windsorské Bolek Polívka, Simona Stašová / Zuzana Slavíková, Jaromír Dulava, Jaroslav Satoranský, Jan Cina, Jan Přeučil 28. + 29. 7. Macbeth Marek Němec, Lenka Krobotová, David Matásek, Filip Kaňkovský, Tomáš Měcháček, Klára Issová 31. 7. + 1. 8. Zimní pohádka Martin Hofmann / Michal Isteník, Petra Špalková / Lenka Krobotová, Veronika Arichteva / Eva Salvatore Burešová 4. + 5. + 6. 8. Marná lásky snaha Filip Březina, Lukáš Příkazký, Václav Kopta / Jiří Vyorálek, Petr Čtvrtníček, Anna Fialová, Leoš Noha

Vstupenky

Cena vstupenek se liší dle míst, pohybuje se v rozmezí 390 až 1 390 Kč za kus. Studenti mají 50% slevu na lístky, ale jen v pokladně přímo na místě a v den, kdy se dané představení koná.

Přístavky jsou v prodeji pouze na pokladně na místě v den konání představení, pokud jsou všechna místa v hledišti vyprodaná. Dostupnost přístavků zveřejňují pořadatelé v daný den představení na facebookové stránce Letní shakespearovské slavnosti Brno.

Doprava

Divadelní představení se konají vždy na Špilberku, doporučuje se proto využít městskou hromadnou dopravu. Nejbližší zastávkou je Šilingrovo náměstí linek 12, 6 a 5.

V případě cesty autem můžou návštěvníci zaparkovat buď na přilehlých modrých zónách v kategorii B s 60 minutami zdarma a poté za 40 Kč za hodinu, či využít některý z parkovacích domů v blízkosti. Lze využít například parkovací dům Domini Park za 50 Kč za hodinu.

Co je dobré vědět

Představení se předem neruší ani v případě negativní předpovědi počasí, tedy například v dešti. Po horkých letních dnech mohou následovat chladné letní večery, proto je dobré vzít si teplé oblečení a vhodnou obuv. Pláštěnky i deky je možné také zakoupit přímo ve stánku v hledišti.

Pokud je představení zrušeno do 60 minut po jeho začátku, vzniká nárok na vrácení vstupného.

Festival Pop Messe

Progresivní hudební festival Pop Messe se letos znovu vrací do areálu brněnského Velodromu a jeho okolí na brněnském výstavišti. Šestý ročník akce nabídne přes 60 interpretů na sedmi stanovištích od čtvrtka 24. do soboty 26. července 2025.

Program

První festivalový den odstartuje ve čtvrtek rocková kapela Ghost of You v 17 hodin současně s pražským DJ Pavlem Aelingem. Na programu budou na čtyřech pódiích tuzemští umělci jako je rapper MC Gey a zpěvačka Amelie Siba nebo velká zahraniční jména jako je elektronické duo Orbital a hudební skupina 4AM KRU.

Výběr z programu Pop Messe Kdy Kdo Kde 24.7. 19:00 Amelie Siba Kabinet Múz stage 24.7. 22:30 Orbital Velodrom stage 25.7. 16:30 whyohwhy Velodrom stage 25.7. 23:30 Danny L Harle Fléda stage 26.7. 22:00 Smack One & P Money Future is now stage 26.7. 23:30 JME Velodrom stage Kompletní program naleznete na webu festivalu.

V pátek se rozroste festival o další dvě stanoviště, další hudební pódium a kino České televize. V 16:30 odstartuje program brněnská pětice whyohwhy současně s producentem Oliství a poté bude následovat promítání filmů Svoboda v podzemí, Adolf Loos – revolucionář mezi architekty a Ještě nejsem, kým chci být. Pátečním headlinerem je bezpochyby producent Danny L Harle, který napsal hity pro Charli XCX nebo Tommyho Cashe a irská zpěvačka Róisín Murphy. Do ranních hodin bude vystupovat DJ BORING a SJ Yellow.

V sobotu se vymění kino za Pop talks stage, kde zazní naživo podcast Sirény nebo si návštěvníci budou moci poslechnout rozhovor Anety Martínkové s Milošem Hrochem o roce nula na indie scéně. Závěrečný den festivalu zahájí pražská dvojice Něco Něco současně s pražskou DJkou Edits. Mezi headlinery bude patřit synthpunková trojice Berlin Manson, mladší brácha Skepty s uměleckým jménem JME a třeba Smack One & P Money. Festival nezakončí nikdo jiný než ikona české hudební scény DJ Nobody Listen.

Doprava na festival

Na festival je zajištěna sleva na jízdenky od Českých drah. POP MESSE Vlak+ přináší 30% slevu na jízdenky, které lze koupit pouze v mobilní aplikaci Můj vlak na základě vyhledaného spojení současně pro cestu tam i zpět.

Cílová stanice pro cestu tam a nástupní stanice pro cestu zpět musí být jedna ze stanic Brno hl.n., Brno – Horní Heršpice, nebo Brno – Starý Lískovec. Pro cestu tam ve dnech 23. až 26. července 2025 aplikace Můj vlak nabídne aktuálně nejlevnější dostupnou jízdenku. V nabídce jízdenek si cestující zvolí slevu Vlak+ POP MESSE a pro cestu zpět na dny 24. až 27. července 2025 dostane jízdenku se slevou 30 %.

Jízdenku pro cestu zpět je nutné aktivovat potvrzením účasti na festivalu. To probíhá načtením příslušného QR kódu přes aplikaci Můj vlak, který bude dostupný po celou dobu konání festivalu ve stánku při vstupu do areálu.

Pořadatelé akce ve spolupráci s brněnským dopravním podnikem připravili víkendovou jízdenku za 80 Kč, která platí od čtvrtka 24. 7. 2025 od 12 hodin do neděle 27. 7. 2025 12 hodin. S jízdenkou můžou návštěvníci festivalu neomezeně cestovat tramvajemi, trolejbusy a autobusy po Brně v zónách 100 a 101. Ve vlacích jízdenka neplatí.

Vstupenky

Aktuálně se třídenní základní vstupné prodává ve 4. vlně za 3 100 Kč a jednodenní za 2 300 Kč. V nabídce je také doprovodný program, který zahrnuje například návštěvu koupaliště Riviéra či architektonickou komentovanou projížďku po BVV za zvýhodněnou cenu 100 Kč.

Festival Maraton hudby Brno

Již 10. ročník festivalu Maraton hudby Brno se koná od 7. do 10. srpna 2025. Čtyřdenní mezinárodní multižánrový hudební festival nabídne pestrý hudební program napříč žánry. Klasická hudba, jazz, rock, pop, lidová, elektronická, folk nebo country zazní v klubech, divadlech, koncertních sálech, ale i třeba v kavárnách. Vystoupení se konají na více než 20 lokacích po historickém centru Brna.

Program

Festival startuje ve čtvrtek 7. srpna Bezuličním buskingem v historickém centru Brna-střed v 15:30. Program poté pokračuje na nádvoří Staré radnice, kde od 17:00 zdarma vystoupí například slovenští umělci Sila a Ildikó Kali. Na letní terase hradu Špilberk zahraje v 18:00 kapela Pocta Zuzaně Navarové a v Sono Music Clubu vystoupí v 20:00 estonské uskupení Puuluup, které hraje na lidové nástroje.

Výběr z programu Maratonu hudby Kdy Kdo Kde Cena 7. 8. 18:30 Ildikó Kali Nádvoří Staré radnice Zdarma 7. 8. 20:00 Puuluup Sono Music Club 300 až 500 Kč 8. 8. 17:45 Hořký kafe Nádvoří Staré radnice Zdarma 8. 8. 19:00 Feher & Mammatus Divadlo Husa na provázku 250–450 Kč 9. 8. 16:15 Trobozanke Átrium Divadla na Orlí Zdarma 9. 8. 21:00 Trilok Gurtu Band První patro 250–450 Kč 10. 8. 18:30 Jelena Popržan nádvoří Domu pánů z Kunštátu Zdarma 10. 8. 18:30 Trilok Gurtu solo drums & percussion Uměleckoprůmyslové muzeum 200–350 Kč Kompletní program nalezte na stránkách akce.

V pátek 8. srpna se opět začne Bezuličním buskingem v historickém centru Brna-střed, tentokrát od 16:00. Na nádvoří Staré radnice je poté multižánrový program, kde vystoupí například v 17:45 dvojice Hořký kafe. V divadle Husa na provázku budou jazzová vystoupení třech interpretů, například slovenská zpěvačka Sisa Feher se svým nejnovějším albem Mammatus. Na Malinovského náměstí se rozezní romská hudba v podání souboru Horváthovci a dalších. Alternativa zazní v podobě Veru Linhartové nebo Kvietah v Kabinetu Múz. Na Velodromu bude znít balkánská hudba od Dumai Dunai nebo Dubioza Kolektiv.

Nejbohatší program je v plánu na sobotu 9. srpna. Startuje se v 11 hodin na Vodojemech na Žlutém kopci bubeníky Ritmo Factory a od 15:00 se Átrium Divadla na Orlí oddá folklóru v provedení CM Pazúr nebo třeba Trobozanke. Na nádvoří Staré radnice bude od 16:30 multižánrový program od polského Mariusze Goliho až po zpěvačku Fani Solomun. V Prvním patře bude znít světová hudba, zato na Římském náměstí folk. Rock scéna se na večer přesune do Kabinetu Múz.

Nedělní vystoupení odstartuje 10. srpna v 11 hodin klasická hudba v podání Barbara Maria Willi & hosté. V klasice se bude pokračovat i v Alfa pasáži a kostelu Nanebevzetí Panny Marie. Celý festival zakončí indický hráč na bicí Trilok Gurtu solo drums & percussion v prostorách Uměleckoprůmyslového muzea.

Vstupenky

Většina vystoupení je zdarma. Ceny vstupenek na vybrané koncerty se pohybují od 200 do 990 korun.

Místa s programem zdarma

Veškerý program v lokacích historického centra Brna-střed, na nádvoří Staré radnice, Malinovského náměstí, hotelu International, Římském náměstí, Alfa pasáži, kostelu Nanebevzetí Panny Marie, nádvoří Domu pánů z Kunštátu a část programu v Átriu divadla na Orlí.

Místa s placeným programem

Vstupenky je třeba zakoupit na program do Sono Music Clubu, do divadla Husa na provázku, Kabinetu Múz, Velodromu Brno, Vodojemů na Žlutém kopci, Prvního patra, Sněmovního sálu Nové radnice a Uměleckoprůmyslového muzea.

Doprava

Letní akce se pořádají v centru Brna, doporučuje se proto využít městskou hromadnou dopravu. Nejbližší zastávky se liší dle jednotlivých lokací.

V případě cesty autem můžou návštěvníci zaparkovat buď na přilehlých modrých zónách v kategorii B s 60 minutami zdarma a poté za 40 Kč za hodinu, či využít některý z parkovacích domů v blízkosti. Lze využít parkovací garáže u Janáčkova divadla za 30 Kč na hodinu, nebo parkovací dům Domini Park za 50 Kč za hodinu.

Mezinárodní hudební festival Špilberk

Mezinárodní hudební festival Špilberk je tradiční open air akcí, kterou pořádá Filharmonie Brno. Letošní ročník se bude konat ve čtyřech večerech mezi 17. až 24. srpnem na nádvoří hradu Špilberk. Festival cílí na široké publikum, kterému se snaží ukázat různorodé žánry klasické hudby. Kromě velkých symfonických děl nabízí pod letním nebem i spojení s jinými žánry a snaží se tak klasickou hudbu zpřístupnit těm, kteří by se k ní jinak možná nedostali.

Program

Všechny koncerty (veškerý program na webu Filharmonie Brno) začínají na velkém nádvoří hradu Špilberk ve 20 hodin.

Výběr z programu Mezinárodního hudebního festivalu Špilberk Kdy Program Kde 17. 8. 20:00 Zahajovací koncert festivalu Špilberk Velké nádvoří hradu Špilberk 19. 8. 20:00 Matt Dusk a Rozhlasový Big Band Gustava Broma Velké nádvoří hradu Špilberk 21.8. 20:00 The Beatles night Velké nádvoří hradu Špilberk 24.8. 20:00 Rákos Rákoczy Velké nádvoří hradu Špilberk

Akci zahájí v neděli 17. srpna koncert Na taneční notu pod srpnovým nebem. Zazní například valčík z opery Faust od Charlese Gounoda nebo nejznámější část opery Samson a Dalila od Camille Saint- Saënse – divoké bacchanale.

V úterý 19. srpna vystoupí oceňovaný kanadský jazzový zpěvák Matt Dusk a Rozhlasový Big Band Gustava Broma. Zazní skladby Lo Siento, Fly Me to the Moon, I’ve Got You Under My Skin a mnoho dalších.

Ve čtvrtek 21. srpna budou slyšet slavné melodie nejznámější kapely novodobé historie. Na The Beatles night se posluchači mohou těšit na orchestrální úpravy hitů, jako jsou A Hard Day’s Night, Eleanor Rigby, Yesterday, All You Need Is Love, Let It Be a spousty dalších.

Závěrečným koncertem je v neděli 24. srpna hudební provedení baletu o jednom dějství, doplněno o původní lidovou hudbu: Leoš Janáček – Rákos Rákoczy.

Vstupenky

Základní vstupné začíná na 490 korunách, nejdražší vstupenky jsou za 1 090 korun.

Doprava

Odvoz na hrad před koncerty od 18:30 hodin zajišťují osobní auta KIA společnosti PEMM, která je partnerem festivalu. Odjíždějí ze vstupního prostranství dolní části parku na ulici Husově (naproti Pražákovu paláci).