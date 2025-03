Kuřimské přechody se změní, budou bezpečnější

Kuřim připravuje sjednocení přisvětlení všech přechodů a zřízení přisvětlení tam, kde dosud není. Nejdříve budou sjednoceny světla na přechodech na ulicích Tišnovská a Tyršova, poté i na Legionářské a Blanenské.

Přisvětlení přechodů bude jednotné, použita budou moderní svítidla s LED technologií a barvou odlišnou od okolního veřejného osvětlení (teplota chromatičnosti světel na přechodech bude 7000 Kelvinů - studené bílé světlo, teplota chromatičnosti veřejného osvětlení je 2700 Kelvinů - žlutooranžové teplé denní světlo).

Na základě požadavků dopravní policie dojde postupně ke změnám na vybraných přechodech. Přechod na Tyršově ulici u Kuřimky by měl v ideálním případě být ostrůvkový se světelnou signalizací, obdobně jako tomu je u přechodu u ZŠ Tyršova. Zde již město zahájilo přípravu.

Nejprve je nutné prověřit, zda jsou úpravy technicky realizovatelné a jak případně ovlivní dopravu (oba semafory musí být spřažené a musí ve špičce umožňovat co nejplynulejší průjezd především v exponovaném směru). Poté dojde ke zpracování stavebního projektu a projektu osvětlení a samotné úpravě přechodu. Policie rovněž žádá zrušit nástupní plochu pro složky IZS vedle přechodu, neboť zde často neoprávněně parkují vozidla a omezují výhled na přechod.

Na základě požadavku policie by měla být prověřena možnost instalace světelné signalizace také na přechodu na Legionářské ulici u železničního mostu. Zároveň město prověří možnost úprav přilehlého schodiště do ulice Farského. U přechodu na Legionářské u DDM požaduje policie zamezit stání na zpevněné ploše před vstupem do DDM (nejde o parkovací místo), rovněž z důvodu rozhledu před přechodem.