Případ se týká chybějících peněz z trezoru znojemské městské společnosti Znojemská tepelná, v níž byl Květoslav Svoboda (dnes už bývalý městský zastupitel za SPD) jednatelem od roku 2022 do roku 2024.
Když pozici po změně vedení města předával místostarostovi Jakubu Malačkovi (Naše Znojmo), zjistil jeho nástupce, že v trezoru chybí peníze. Mělo v něm být 697 tisíc korun, ve schránce ale bylo pouhých 25 tisíc.
|
Půl milionu v batohu, další peníze chybí. Extrémně závažné, říká místostarosta
Svoboda tehdy šokoval tím, že na radnici donesl novému vedení Znojma půl milionu korun v hotovosti v batohu – s vysvětlením, že peníze raději měl u sebe, aby se z trezoru neztratily. Chybělo však 172 tisíc korun, které se podle Malačky dodnes nenašly a právě tato částka má být podle informací iDNES.cz důvodem aktuálního obvinění.
„V této známé kauze již padlo obvinění. Informace o tom, koho konkrétně se obvinění týká, ale sdělit nemohu,“ sdělila policejní mluvčí Cejnková. Potvrdila nicméně, že jde o obvinění ze zpronevěry.
Podle ČTK usnesení o zahájení trestního stíhání mimo jiné obsahuje informaci, že Svoboda měl jako jediný od trezoru klíče a že se svěřenými prostředky neoprávněně nakládal pro vlastní potřebu.
Svoboda se na dotaz iDNES.cz vyjádřil vyhýbavě. „O trestním stíhání nic nevím. Ale dnes mi přišlo oznámení o doporučené zásilce, vyzvednu ji v pondělí a uvidím. Do té doby se nebudu vyjadřovat, pokud se ale potvrdí, co mi nyní říkáte, budu se bránit. Nic jsem neukradl,“ sdělil bývalý olympionik. Sám na policii podal trestní oznámení bez uvedení konkrétního pachatele a vysvětloval jí, proč si myslí, že peníze chybí.
Podle zjištění iDNES.cz je držitel českých rekordů v plavání stíhaný od minulého týdne a v případě prokázání viny mu hrozí až dva roky nepodmíněně.
Informaci o trestním stíhání potvrdil i Malačka. „Jestli se ptáte, co je nového v kauze chybějících peněz v trezoru Znojemské tepelné společnosti, tak můžu potvrdit, že jsem minulý týden obdržel usnesení Policie ČR o zahájení trestního stíhání pro zpronevěru. Jde to za panem Svobodou, je jediným navrženým na obvinění,“ prohlásil dnes. Před rokem, kdy kauza propukla, ji označil za extrémně závažnou.
Peníze jsem naopak zachránil, hájil se Svoboda
Svoboda se od začátku skandálu hájí tím, že žádné finance jeho přičiněním nezmizely. Naopak se prý bál „vybílení“ trezoru a peníze se prý právě proto rozhodl chránit u sebe doma.
„Měl jsem ty peníze vzít kompletně celé, když jsem končil ve funkci, vložit je na účet Znojemské tepelné a děvčatům donést doklad, že mají zrušit trezor. To jsem měl bohužel udělat. Na jednu stranu bohužel, ale na druhou jsem odnesl půl milionu. Kdybych je tam nechal, kdo ví, co by tam zůstalo,“ bránil se loni v rozhovoru pro iDNES.cz.
Zaštítil se tvrzením, že s trezorem muselo být před jeho „zásahem“ manipulováno. „Ztratil jsem důvěru, když se to tam (ve vedení firmy, pozn. red.) tak rychle obměnilo, v to, že tam ty peníze můžou zůstat. Bohužel se stalo, že s nimi někdo musel manipulovat. Já opravdu 172 tisíc neodnesl,“ dušoval se před rokem.