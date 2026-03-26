Kvůli fotbalové korupční kauze dva jihomoravské kluby asi nedostanou dotaci

Dva jihomoravské fotbalové kluby, které figurují v korupční kauze, zřejmě nedostanou městské dotace. Podle brněnského radního pro sport Tomáše Aberla (TOP 09) ji nedostane třetiligový fotbalový klub TJ Start Brno, pokud by o ni požádal. Vedení Znojma zase připravuje zastavení vyplacení letošní milionové dotace fotbalovému klub 1. SC Znojmo, řekl ČTK starosta František Koudela (ODS). V obou případech je důvodem kauza ovlivňování zápasů kvůli sázkám, ve které je obviněno 32 lidí z různých klubů především nižších fotbalových soutěží.
Brněnská TJ Start loni dostala od města podle dokumentů na jeho webu téměř tři miliony korun a v roce 2022 město podle webu TJ Start podpořilo spolek, který provozuje pouze fotbal, částkou 1,6 milionu.
V případě, že by TJ Start nyní požádala o dotaci na činnost mužstva A, bude podle radního navrhovaná výše nula korun. "Myslíme si, že zkrátka není dobré podporovat takové nefér jednání a že do toho nemají plynout veřejné peníze," sdělil novinářům. Tělovýchovná jednota Start Brno je zapsaným spolkem, předsedou je Ivo Raus.
Ve Znojmě vedení města připravuje pozastavení letošní dotace, termín jejího vyplacení je podle Koudely 19. dubna. "Požádal jsem odbor školství, ať vypracuje dodatek, na jehož základě bychom to tak mohli udělat. Bude to mimořádný bod na pondělním zastupitelstvu," řekl starosta. Město si podle něj zároveň vyžádalo stanovisko od samotného klubu a Fotbalové asociace ČR, poté bude dotaci dále řešit.
Loňskou dotaci město fotbalovému klubu proplatilo, činila půl milionu korun. "Loni jsme o udělení dotace dlouho diskutovali a váhali jsme. Klub přebral nový majitel, po předchozím zůstaly pohledávky. Ale nový majitel je všechny vyrovnal a splnil, co jsme po něm chtěli," řekl Koudela.
Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, které případ dozoruje, uvedlo, že obvinění v kauze jsou stíháni za podvod, úplatkářství či legalizaci výnosů z trestné činnosti, některé viní z účasti ve zločinecké organizované skupině. Vedle policie se věcí zabývá Etická komise Fotbalové asociace České republiky (FAČR), plyne z úřední desky organizace.
Brněnský fotbalový klub TJ Start se ve středečním prohlášení distancoval od jakéhokoli neférového jednání nebo chování jednotlivců, které je v rozporu s férovými pravidly. "Situaci budeme pečlivě sledovat a jsme připraveni plně spolupracovat s Etickou komisí FAČR. Zároveň považujeme za nezbytné respektovat princip presumpce neviny až do pravomocného rozhodnutí příslušných orgánů," stojí v prohlášení.
"Pokud se prokáže, že byli nevinní nebo že to nebyla pravda, potom bychom se bavili o dalších dotacích. Do té doby si ale myslíme, že není správné, abychom jim něco dávali," dodal Aberl.