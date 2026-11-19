Počet kybernetických incidentů v Česku byl v říjnu nadprůměrný. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) jich evidoval 31, což je druhý nejvyšší počet za poslední rok, informoval na webu. Nejvíce jich bylo v lednu, a to 32. Za loňský rok je měsíční průměr zhruba 17 kybernetických incidentů, úřad jich dohromady evidoval 203.
Úřad rozlišuje kybernetické incidenty mimo jiné podle závažnosti. V říjnu jich 26 spadalo do kategorie méně významné, zbylých pět do významných. Velmi významný incident NÚKIB v říjnu neevidoval. Do poslední, nejvážnější kategorie patří kybernetické incidenty, při kterých je přímo a významně narušena bezpečnost poskytovaných služeb nebo klíčových systémů. Jsou ojedinělé.
"Nadále pokračoval letošní trend, kdy největší část incidentů tvořila kategorie průnik, a to s přibližně polovičním podílem. Nejčastějšími cíli byly subjekty vzdělávacího sektoru a průmyslu," informoval úřad.
Útočníci napadli jednotlivé uživatelské účty, webové portály i servery e-mailových služeb a aplikační servery. K průnikům vedly například úspěšné případy phishingu. Jde o podvodnou techniku, při které se útočníci vydávají za důvěryhodnou instituci nebo osobu, třeba banku, poštu, kurýrní službu, státní úřad nebo známou firmu, aby z oběti vylákali citlivé údaje.
Za rok 2025 NÚKIB evidoval 203 kybernetických útoků, meziročně o 65 méně. Rekordním měsícem je dosud říjen 2024 se 47 kybernetickými incidenty, což je nejvyšší počet za jeden měsíc od začátku sledování.