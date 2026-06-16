Kyjov dá lidem za přihlášení se k trvalému pobytu ve městě 10.000 korun

Lidé, kteří se přihlásí k trvalému pobytu v Kyjově na Hodonínsku, budou mít možnost získat příspěvek 10.000 korun. Ve městě dlouhodobě přebývá víc lidí, než kolik jich město eviduje. Město věří, že díky pobídce by se mohly k trvalému pobytu přihlásit vyšší stovky obyvatel, řekl dnes ČTK místostarosta Daniel Čmelík (Sedmadvacítka nezávislých). Díky nově přihlášeným může radnice získat více peněz z rozpočtového určení daní, uvedl místostarosta.
Město má asi dva roky takzvanou Kyjovskou kartu, která má obyvatelům města přinést výhody. Jeden z programů měl rovněž za cíl motivovat lidi k tomu, aby se přihlásili trvalému pobytu, mohli tak získat 5000 korun. "Měli jsme vydefinovaný okruh městských organizací, kde mohli lidé tyto kredity utratit. Měli jsme to dva roky, ta čísla nebyla taková, jaká jsme si představovali," řekl Čmelík. Inspiraci pro nový projekt hledala radnice v jiných městech, například ve Zlíně.
"Nově přihlášení občané dostanou 10.000 korun, které mohou utratit, za co chtějí," uvedl Čmelík. Letos se podle místostarosty budou moct lidé přihlásit od začátku září do konce prosince. "Pokud se přihlásí a splní další podmínky, tak potom v tom následujícím roce budou moci požádat o vyplacení," řekl Čmelík.
Kyjov má přes 10.000 obyvatel, podle dat mobilních operátorů však ve městě dlouhodobě přebývá okolo 13.000 lidí. "Počítáme, že zhruba 1500 až 2000 lidí navíc nad to, kolik máme papírově občanů, tady žije. My doufáme, že ten příspěvek nebo i to, že vedle toho zavádíme rezidentní zóny, kdy nevydáváme karty těm, kteří nemají trvalý pobyt, povedou k tomu, že se nám podaří získat vyšší stovky obyvatel," doplnil Čmelík.