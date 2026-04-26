Kyjov od května spustí službu sdílených kol, prvních 15 minut bude zdarma

Lidem v Kyjově na Hodonínsku usnadní od května cestování po městě služba sdílených kol. Na deseti stanovištích v centru i okrajových částech města bude k dispozici 30 kol. Prvních 15 minut jízdy bude zdarma, za každou další započatou minutu cyklista zaplatí jednu korunu. Zájemci si kolo vypůjčí přes aplikaci, řekl ČTK místostarosta Kyjova Daniel Čmelík.
"Chtěli bychom, aby v každé místní části bylo jedno stanoviště. Sedm jich bude na nejvytíženějších místech ve městě, například na vlakovém nádraží, autobusovém nádraží, na největším sídlišti či u školy. Další budou například v místních částech Netčice nebo Bohuslavice," vyjmenoval Čmelík.
K dispozici bude 30 kol, provozovatelem bude společnost nextbike. Na to, aby na každém stanovišti byl vždy patřičný počet kol, bude podle Čmelíka dohlížet technik. "Každý den bude objíždět stanoviště a vyrovnávat počet kol," uvedl Čmelík. Město zatím se službou počítá do konce roku, předpokládá však, že bude fungovat i poté.
Službu sdílených kol město zavádí podle Čmelíka jednak na základě poptávky a jednak vychází ze strategie udržitelné městské mobility. "Náš koncept je 15minutové město, chceme se zaměřit i na jiné způsoby dopravy a motivovat lidi k jejich využívání," dodal Čmelík.
Kyjov se podle místostarosty inspiroval také v Hodoníně, kde služba funguje již asi dva roky. Sdílená kola mohou využívat lidé například také v Brně.