Po více než 20 letech má Kyjov na Hodonínsku nového starostu, na dnešním ustavujícím zasedání zastupitelstva se jím stal Lukáš Fridrich (Pro Kyjov). Pro jeho zvolení hlasovalo 12 koaličních zastupitelů, devět opozičních zastupitelů se zdrželo. Fridrich ve funkci střídá Františka Lukla, který se po mnoha letech ve vedení města letos rozhodl funkci již neobhajovat.
Koalici po volbách vytvořilo uskupení Pro Kyjov, Kyjovjáci, Kyjov má na víc a Naši. V opozici končí Sedmadvacítka nezávislých vedená dosavadním místostarostou Danielem Čmelíkem, a to i přes to, že uskupení volby vyhrálo. Dalším opozičním subjektem je ODS s jednou zastupitelkou.
Místostarostkou města se stala Romana Škarecká z Kyjovjáků, za uskupení Naši bude místostarostou Matěj Černý. Uskupení Pro Kyjov bude v radě města zastupovat také Petr Valihrach, Kyjovjáky Roman Kouřil, uskupení Naši Martina Černá a za Kyjov má na víc v radě usedne Pavel Berka. Starosta i místostarostové budou funkci vykonávat jako uvolnění, tedy plně placení představitelé města.
Nově zvolený starosta Fridrich poděkoval voličům i dosavadnímu vedení za vstřícný přístup při předávání agendy. Podotkl, že k funkci starosty má obrovský respekt. "Mám sice osmileté zkušenosti ze zastupitelstva, ale je důležité si říct, že spoustu věcí se budu já, ale i ostatní kolegové z koalice učit," řekl Fridrich.
Nastínil, že koalice bude chtít navázat na to, co se v Kyjově povedlo. "Ale máme spoustu nápadů, spoustu myšlenek. Už o nich jednáme s vedením úřadu a s ostatními subjekty. Jsem stoprocentně přesvědčený, že Kyjov posuneme dál a ty myšlenky se dostanou do reálného života," uvedl nově zvolený starosta.
Lukl ještě z pozice dosluhujícího starosty před volbou nového vedení všem poděkoval. Zmínil, že mu byl dán obrovský dar být obklopen lidmi, kterým není Kyjov lhostejný. "Omlouvám se, pokud jsem byl někdy neurvalý, urputný, nebo někdy lhostejný a vulgární. Jsem pouze a jen člověk omylný a nedokonalý a budu se snažit v tom následujícím období chyby buď napravit, nebo je minimálně neopakovat," řekl Lukl. Novému vedení popřál úspěch.
Lukl vedl Kyjov od roku 2005, do čela města usedl v pouhých 27 letech. Od roku 2015 je předsedou Svazu měst a obcí, od roku 2024 je jihomoravským náměstkem pro kulturu a cestovní ruch.