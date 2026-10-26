Kytarista Santana příští rok zahraje v zámecké zahradě ve Slavkově u Brna

Jeden z nejuznávanějších rockových kytaristů Carlos Santana vystoupí 22. července příštího roku v zámecké zahradě ve Slavkově u Brna na Vyškovsku. V Česku se zastaví na celosvětovém turné Planet of Free Will, a to krátce po svých 80. narozeninách, které oslaví 20. července. O koncertě dnes ČTK informoval za pořadatele Ondřej Pojzl.
Turné začne 30. června 2027 v Londýně. Santana postupně zamíří třeba do Francie, Německa, Itálie a Skandinávie.
"Naším záměrem, motivem a cílem je probudit hlubší uvědomění, že toto je planeta svobodné vůle a že každý z nás má moc zvolit si jednotu místo rozdělení, harmonii místo konfliktu a lásku místo strachu," uvedl Santana na svém webu.
"Na každém koncertě s každou notou přinášíme a sdílíme jednotu, harmonii a sounáležitost a připomínáme všem, že máme svobodnou vůli zvolit si vyšší vědomí a žít pro nejvyšší dobro všech," doplnil hudebník.
Santana má mexické kořeny, od 60. let budoval kariéru ve Spojených státech. Dveře na hudební výsluní mu otevřel v roce 1969 legendární festival Woodstock. Do rockové historie se zapsal v roce 1970 albem Abraxas, ze kterého pochází jeho hity Black Magic Woman, Oye Como Va či Samba Pa Ti, dodnes hrané na mnoha Santanových koncertech. Návrat na vrchní příčky hitparád slavil v roce 1999 s albem Supernatural.