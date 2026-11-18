Předsedkyně Okresního soudu v Litoměřicích Halka Lacinová zůstane ve své funkci. Odvolací kárný senát Nejvyššího soudu (NS) dnes zamítl odvolání předsedkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem Lenky Ceplové proti červnovému zprošťujícímu verdiktu pražského vrchního soudu. Ceplová v kárné žalobě navrhovala odvolání Lacinové z vedoucí pozice kvůli tomu, že podle ní opakovaně zasahovala do kauz, které neměla na starosti.
Jednání se konalo v nepřítomnosti Lacinové, omluvila se. Obvinění ale od počátku odmítala. Nejvyšší soud odvolání neshledal důvodným. "Hodnocení důkazů ze strany vrchního soudu jsme neshledali excesivní, vrchní soud ale mohl své závěry lépe vysvětlit. O kárné provinění nicméně nešlo," uvedl člen soudního senátu Petr Kraus.
Šéfka ústeckého krajského soudu Lacinové vytýkala šest skutků. Lacinová podle Ceplové zasahovala například do opatrovnického řízení vedeného jinou soudkyní. V červenci 2024 se zúčastnila schůzky, na které se řešilo svěření dětí do péče. Aktivně podle šéfky ústeckého soudu zasahovala do rozhodování soudkyně, nabídla sjednání psychiatrické péče otci dětí a neoprávněně sdílela informace s prarodiči.
Předsedkyně litoměřického soudu podle kárné žaloby zasahovala i do jiných případů. V roce 2024 pak podle Ceplové dala volno administrativním zaměstnancům soudu s tím, že si ho mohou vykázat jako školení.
Prvostupňový kárný senát Vrchního soudu v Praze v čele s Michalem Výtiskem už v červnu Lacinovou kárného obvinění zprostil. Uvedl sice, že jednání soudkyně bylo hraniční, vytkl jí přílišný aktivismus a vyzval ji, aby své kroky lépe zvažovala, neshledal ale dostatečnou intenzitu k tomu, aby šlo o kárné provinění. Ceplová se proto obrátila na Nejvyšší soud, který odvolání v kárných věcech soudců řeší.
Lacinová obvinění od počátku odmítala, její advokát Lukáš Trojan dříve označil návrh za účelový. Soudkyně hájila svůj postup tím, že se schůzky v opatrovnickém sporu zúčastnila na žádost kolegyně kvůli obavám z vyhrocení situace a otci pouze předala kontakt na odbornici, kterou rodina nemohla sehnat. Volno pro zaměstnance pak vysvětlila tím, že se doma učili na povinné testy ze zaslaných materiálů.