Lávka přes Moravu u Rohatce na Hodonínsku čeká na české stavební povolení

Stotřicetimetrová lávka přes řeku Moravu u Rohatce na Hodonínsku má stavební povolení od slovenské strany, na to české však stále čeká. Pokud jej obec do konce června nezíská, nebude moct požádat o dotaci, která je vypsaná do půlky července, řekl dnes ČTK starosta obce Jarmil Adamec.
O lávce se v obcích kolem Baťova kanálu vyhledávaného turisty mluví několik let. Stavba se být na cyklostezce, která je součástí mezinárodní trasy EuroVelo4. Kvůli chybějící lávce nyní musí cyklisté po vytížené silnici I/55. "České povolení nemáme, ještě se tam něco dolaďovalo, vznikly nějaké požadavky týkající se obsluhy břehu na slovenské straně," uvedl starosta.
Náklady na lávku se podle starosty pohybují mezi 50 až 100 miliony korun, přesná částka závisí na ceně materiálu, především železa. Část by mohla pokrýt dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, celou stavbu si obec ze svého rozpočtu dovolit hradit nemůže, uvedl Adamec.
První myšlenka na vybudování lávky vznikla podle starosty už před 11 lety. "Trvalo to pět let od nápadu ke studii, teď dalších šest let k získání slovenského povolení," řekl Adamec. Už v roce 2023 měl projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a chystal se na vypracování dokumentace pro stavební povolení. Úřad si však nepohlídal platnost územních rozhodnutí a musel celý proces podstoupit znovu.