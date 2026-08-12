Lávka u Vnorov už má ocelovou konstrukci, s pokládáním pomáhal velký jeřáb

Lávka přes řeku Moravu u Vnorov na Hodonínsku má už ocelovou konstrukci, s jejím pokládáním dnes pomáhal velký jeřáb o nosnosti asi 350 tun. Celá akce vyžadovala důkladnou přípravu. ČTK to řekl Petr Hodonský ze střediska ocelových konstrukcí společnosti Firesta-Fišer, která má stavbu na starosti. Přes 63 metrů dlouhá a více než pět metrů široká lávka za 51,5 milionu korun bude sloužit pěším a cyklistům. Hotová by měla být příští rok v březnu.
Jeřáb postupně vyzdvihl a posadil na betonovou mostovku tři obloukové díly ocelové konstrukce. Každý z nich měří zhruba 20 metrů. "Jeřáb má na sobě přidané rameno, které slouží vlastně jako takový nástavec nad jeho rameno, kterým manipuluje, aby to váhově zvládl," řekl Hodonský. Ocelová konstrukce lávky vznikala asi měsíc.
Stavbu Jihomoravský kraj připravoval od roku 2017. "Nová lávka představuje nejen významný infrastrukturní prvek, který přispěje ke zvýšení bezpečnosti i plynulosti cyklistické dopravy v oblasti Baťova kanálu, ale posílí také turistickou atraktivitu regionu a zlepší každodenní dostupnost pro místní obyvatele," řekl v dubnu při poklepání základního kamene lávky náměstek hejtmana Jan Zámečník (KDU-ČSL).
Kromě samotné výstavby lávky zahrnuje projekt i vybudování potřebného zázemí včetně přípojek, studny a úprav hráze, která bude zpevněna a rozšířena. Na stavbu lávky plyne 42,1 milionu korun z evropských peněz. Břehy řeky měl původně propojit transbordér o délce přibližně 63 metrů. Od stavby přepravníku však kraj z provozních a ekonomických důvodů ustoupil.