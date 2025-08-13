O získání tohoto statusu usilovaly Lázně Hodonín i město jakožto jejich zřizovatel dlouhou dobu. „Trvalo to dvacet let, předcházela tomu spousta jednání a porad. S návrhem jsme na ministerstvo zdravotnictví šli celkem čtyřikrát. Teď se to konečně podařilo,“ jásá jednatelka léčebného zařízení Andrea Kubátová.
Překážku představovala především průmyslová část města, která zasahuje do vnějšího území lázní. Kontroly však prokázaly, že činnost firem v této oblasti nebrání klidnému provozu koupelí a s nimi spojeným procedurám, díky čemuž byl poslední návrh na ministerstvu přijat.
„Nový status dělí území na vnitřní a vnější. Ve vnějším jsou zakázány činnosti, které by mohly negativně rušit vnitřní území lázeňského místa, jako je provoz spaloven či výstavba dálnic. Ve vnitřním území se povolují jen takové činnosti, které souvisí s poskytováním lázeňské péče, případně minimálně nenarušují lázeňský ráz prostředí. Konkrétně nemohou vznikat například skládky nebo třeba kasina s herními automaty,“ přibližuje mluvčí resortu zdravotnictví Ondřej Jakob.
Novinka by měla přinést Hodonínu pozitiva, ale zároveň diktuje i povinnosti pro zdejší personál. „Městu a lázním zvýší oficiální status prestiž, ale i odpovědnost za péči o udržování kvality lázeňského prostředí. S tím může souviset i případné zvýšení ubytovacího poplatku v konkrétní obci,“ podotýká Jakob.
O zdražení se však zatím v Hodoníně nejedná. „Získání statusu lázeňského místa nám umožňuje především chránit náš léčebný zdroj. Zároveň si slibujeme větší návštěvnost,“ osvětluje Kubátová.
Spojení léčby s kulturou
V budoucnu chtějí lázně společně s městem vybudovat nové vycházkové trasy. „Budou určené k léčbě i rekreaci. Povedou až k řece Moravě a našim návštěvníkům umožní táhnout za přírodou,“ nastiňuje Kubátová. Zařízení se také plánuje zaměřit pomocí reklam více na samoplátce, aktuálně totiž podle jednatelky tvoří přes 80 procent návštěvníků ti, jimž pobyt hradí pojišťovna.
Za první pololetí letošního roku v lázních evidují přes 48 tisíc přenocování, za minulý rok zaznamenali víc než 100 tisíc léčebných dní.
Hodonín jako celek se pak těší na zvýšený zájem turistů. „Oficiální označení lázeňského místa bude pro město plus. Lázně jsou pro nás důležité, jelikož jejich klienti poté zavítají i do města. Turismus to tedy přitáhne,“ věří hodonínský mluvčí Josef Horníček.
Podobně to vidí i ředitelka Centrály cestovního ruchu jižní Moravy Martina Grůzová.
„Lázeňství přináší nejen prodloužení pobytů, ale i návštěvníky, kteří se do regionu rádi vracejí právě kvůli spojení léčebných účinků s kulturním programem. V lázeňských městech jižní Moravy se pravidelně konají akce, jež jsou oblíbené nejen u lázeňských hostů, ale i u místních obyvatel a turistů, kteří si užívají jejich jedinečnou atmosféru. V Hodoníně je to například zahájení lázeňské sezony či koncerty a vystoupení přímo v areálu, doplněné ochutnávkami regionálních specialit a vín,“ zmiňuje.
Nízká mineralizace a vysoký obsah jodu
Změna by zároveň obyvatelům Hodonína neměla přinést žádné komplikace či omezení. Ozdravný areál se totiž nachází na okraji města, takže jeho ochrana nijak neovlivní pořádání hlučnějších akcí v centru.
V lázeňském komplexu poskytují cílenou léčebnou a rehabilitační péči. „Léčíme především onemocnění pohybového aparátu, případně neurologické nemoci,“ oznamuje Kubátová. Zajišťují tu však i léčbu dlouhodobých potíží, předoperačních a pooperačních stavů i poúrazovou rehabilitaci. Do lázní přijíždějí rovněž pacienti s vysokým krevním tlakem.
Jodobromová voda, kterou zde využívají, patří k nejkvalitnějším v Evropě. Je specifická svou nízkou mineralizací a vysokým obsahem jodu, do lázní ji dovážejí z vrtů v blízkém Josefově. Léčebné účinky jodobromové vody prokázal v roce 1956 doktor Jindřich Berka, který následně stál u založení zdejších lázní v roce 1979, tehdy ještě pod názvem Československé státní lázně Luhačovice v Hodoníně.
Areál se několikrát rekonstruoval a rozšiřoval o nové pavilony. Před deseti lety se zde otevřel denní léčebný lázeňský pavilon za 94 milionů korun.