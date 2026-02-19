Opravili střechu a skončili. Brno nadále tápe, jak naloží s chátrajícími lázněmi

Oldřich Haluza
  5:52aktualizováno  5:52
Už několik desetiletí budova zábrdovických lázní v Brně pouze chátrá. Stavba navržená proslulým architektem Bohuslavem Fuchsem marně čeká na nové využití. Dosavadní snahy o její oživení skončily nezdarem, momentálně zůstává stranou zájmu vládnoucích politiků. Vedení Židenic i tak dál věří v přesun své radnice do opuštěného objektu, který má od loňska nově opravenou střechu.
Zatímco venkovní část zábrdovických lázní v létě vítá návštěvníky, zimní...

Zatímco venkovní část zábrdovických lázní v létě vítá návštěvníky, zimní zůstává napospas osudu. (2023) | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Lázně v brněnských Zábrdovicích. (2016)
Letní areál městských lázní v Zábrdovicích stále funguje, zimní v 90. letech...
Zatímco venkovní část zábrdovických lázní v létě vítá návštěvníky, zimní...
Zatímco venkovní část zábrdovických lázní v létě vítá návštěvníky, zimní...
10 fotografií

Z lázeňského komplexu v Zábrdovicích, který byl dostavěn v roce 1932 a patří mezi ikonické stavby velikána funkcionalismu Fuchse, funguje už pouze venkovní část, kam v letní sezoně míří návštěvníci na koupaliště.

Jeho správcem je městská firma Starez, která se stará o veřejná sportoviště v Brně. Pod sebou má zároveň i vnitřní prostory, tedy zimní lázně, které původně sloužily zejména k očistě obyvatel, protože koupelnu měla v té době pouze třetina Brňanů.

„V loňském roce byla kompletně opravena střecha zimních lázní, čímž jsme zabránili zatékání a dalšímu zhoršování stavebně-technického stavu objektu. Náklady ve výši zhruba dvou a půl milionu korun byly uhrazeny z peněz od města. Další využití budovy závisí právě na jeho rozhodnutí, protože je vlastníkem objektu,“ říká mluvčí Starezu Martin Lísal.

Zatímco venkovní část zábrdovických lázní v létě vítá návštěvníky, zimní zůstává napospas osudu. (2023)
Lázně v brněnských Zábrdovicích. (2016)
Letní areál městských lázní v Zábrdovicích stále funguje, zimní v 90. letech zavřeli. Od té doby chátrá. (2018)
Zatímco venkovní část zábrdovických lázní v létě vítá návštěvníky, zimní zůstává napospas osudu. (2023)
10 fotografií

Pro vedení města není další budoucnost lázní momentálně tématem. „V současné době to neřeším,“ přiznává náměstkyně primátorky pro oblast správy majetku Karin Podivinská (dříve ANO). Podle radního pro majetek Jiřího Olivy (dříve SOCDEM) se vládnoucí politici záležitostí naposledy zabývali zhruba před dvěma lety.

„O dalším využití zatím nebylo rozhodnuto,“ dodává mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Vizionář Fuchs pozdvihl Brno, jeho unikátní lázně však chátrají

Na konci roku 2021 představil tehdejší náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL) ambiciózní plán, který spočíval v obnově chátrající budovy, navrácení původního účelu a opětovném zpřístupnění. V plánu bylo vytvořit rehabilitační centrum pro pacienty z brněnských poliklinik, také wellness či multifunkční sál. Hovořilo se i o zřízení muzea věnovaného Fuchsovi.

Tato vize však stejně jako předchozí zůstala pouze na papíře. Její uskutečnění ztroskotalo na penězích, protože minimální předpokládané náklady dosahovaly 240 milionů bez daně.

Památkáři nejsou proti umístění radnice

I když by na podobnou sumu mohl vyjít přesun židenické radnice, vedení městské části tuto už dříve probíranou variantu nadále preferuje a bojuje za ni. „Máme předpřipravený projekt. Město se podle našich informací záměru nebrání, ale nejdřív je nutné vypracovat projekt, což je základ všeho. Uvědomujeme si, že je to celé běh na dlouhou trať,“ prohlašuje starosta Židenic Petr Kunc (nez.).

Prodejem současného sídla radnice by podle něj městská část mohla získat 70 až 90 milionů, další potřebné peníze by musely přispět město, hejtmanství a ministerstvo kultury vzhledem k památkové ochraně lázní. Získat je však nebude jednoduché. Podle Olivy je ostatně právě finanční náročnost důvod, proč se možným přesunem radnice vedení města nijak nezabývá.

„Uvědomujeme si, že se v současnosti nikdo nechce zavazovat k uvolnění vyšších částech peněz, ale bylo by fajn, kdybychom se alespoň konečně shodli na tom, co s lázněmi dál,“ apeluje Kunc. Studii prověřující umístění radnice do opuštěného objektu konzultoval s odborníky na památkovou ochranu, kteří nebyli proti tomuto záměru.

Židenice znovu zvažují přesun radnice do opuštěných lázní v Zábrdovicích

Památkáři v minulosti předběžně posuzovali možnosti přeměny vnitřní části na administrativní prostory i částečných úprav pro účely wellness a sportu. „Byť některé předložené části návrhů nebyly z pohledu státní památkové péče dořešeny, obecně šlo v obou případech o vhodný a představitelný způsob nového využití budovy,“ poznamenává šéf brněnské pobočky Národního památkového ústavu Zdeněk Vácha.

Odborníci si uvědomují, že by v případě nového využití bylo nezbytné přistoupit k zásahům zásadnějšího charakteru, zvláště s ohledem na současný stav objektu.

„Pro objekt zimních lázní je otázka nového využití zcela klíčová. Stavba dlouhodobě chátrá a bez nalezení nového využití může být fatálně ohrožena její stavební podstata. V tomto ohledu je potřeba konstatovat, že i využití pro lázeňské účely by v současné době znamenalo konverzi, neboť provoz vanových a sprchových lázní, pro které je budova disponována, už dnes není společensky, ekonomicky ani funkčně akceptovatelný,“ vysvětluje Vácha.

9. března 2023

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Rychlobruslař Metoděj Jílek po vítězném olympijském závodě na 10 000 metrů (13....

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Rychlobruslař Metoděj Jílek po vítězném olympijském závodě na 10 000 metrů (13....

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

Kolem jezera Most přibývají nové lavičky

Okolí jezera Most prochází proměnou, město sem instaluje nové lavičky....

Okolí jezera Most prochází proměnou, město sem instaluje nové lavičky. Návštěvníci lokality je najdou nejen na pláži, ale na celém okruhu kolem vodní plochy.

19. února 2026  6:59

O životě na zámku s kastelánem

Slatiňanský zámek se po třech letech oprav představil veřejnosti.

Mimořádnou příležitost nahlédnout do života památky očima jejího správce nabídne Státní zámek Slatiňany. V sobotu 21. února se průvodcovského slova ujme přímo kastelán Jaroslav Bušta.

19. února 2026  6:58

Knihovna v Libochovicích láká na nový multifunkční sál

Městská knihovna v Libochovicích prošla generální rekonstrukcí, která budovu...

Městská knihovna v Libochovicích prošla generální rekonstrukcí, která budovu bývalé zámecké konírny nejen přivedla do 21. století, ale také vytvořila moderní a krásné prostředí pro velké i malé...

19. února 2026  5:59

Francouzskou ulici v Teplicích čekají úpravy

Radnice v ulici plánuje opravu vozovek a nové chodníky, úpravy zelených ploch...

Radnice v ulici plánuje opravu vozovek a nové chodníky, úpravy zelených ploch či lepší veřejné osvětlení. Mají také přibýt parkovací místa.

19. února 2026  5:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Opravili střechu a skončili. Brno nadále tápe, jak naloží s chátrajícími lázněmi

Zatímco venkovní část zábrdovických lázní v létě vítá návštěvníky, zimní...

Už několik desetiletí budova zábrdovických lázní v Brně pouze chátrá. Stavba navržená proslulým architektem Bohuslavem Fuchsem marně čeká na nové využití. Dosavadní snahy o její oživení skončily...

19. února 2026  5:52,  aktualizováno  5:52

Azylový dům v Děčíně by se měl otevřít v polovině letošního roku

Proměna nevyužívané budovy bývalého internátu v Benešovské ulici v Děčíně v...

Proměna nevyužívané budovy bývalého internátu v Benešovské ulici v Děčíně v azylový dům pro muže a matky s dětmi se blíží ke konci. Magistrát momentálně připravuje zakázku, díky které by měl azylový...

19. února 2026  4:59

Na webech Jirkova či místních kulturních zařízení slouží chatovací robot

ilustrační snímek

Obyvatelům či návštěvníkům Jirkova začal sloužit nový pomocník – chatovací robot na webových stránkách města, zdejších kulturních zařízení a ústavu sociálních služeb.

19. února 2026  4:59

Louny řeší, jak opravit část zřícených hradeb

V Lounech se zřítila část hradeb. (únor 2026)

Radnice v Lounech řeší, jak opraví část zřícených hradeb v centru města. V důsledku pádu části historického opevnění je od prosince loňského roku uzavřená pěší stezka v ulici Pod Šancemi. Opatření by...

19. února 2026  4:59

V Ústí nad Labem se chystá Kontaktní místo pro bydlení

Kontaktní centrum bude k dispozici na radnici. Jeho pracovníci lidem pomohou...

Kontaktní centrum bude k dispozici na radnici. Jeho pracovníci lidem pomohou pokud se budou potřebovat zorientovat v otázkách bydlení a pomoci v situaci, kdy jim hrozí ztráta domova, nebo kdy už se...

19. února 2026  4:59

Kvalita i dostupnost pro lidi z Moravy, v Olomouci otevřeli nový pavilon onkologie

Nový pavilon P4, který Fakultní nemocnici Olomouc pomůže s léčbou onkologických...

Další významnou kapitolu v péči o pacienty s rakovinou napsala Fakultní nemocnice Olomouc. V jižní části areálu otevřela nový onkologický pavilon, který lidem nejen z Olomouckého kraje, ale i z...

19. února 2026  4:52,  aktualizováno  4:52

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Udženija: Data z české metropole děsí, 40 procent pražských dětí má příznaky deprese

Alexandra Udženija se ráda fotí v terénu. Tvrdí, že politici zaměstnance ...

Náměstkyně primátora hlavního města Prahy pro sociální věci, bydlení a zdravotnictví Alexandra Udženija je jednou z nejvlivnějších žen současné pražské politiky. Kromě toho, že je exstarostka druhé...

19. února 2026  4:45

Seifertova ul.

Seifertova ul.

Realita města... Vyfoceno v Seifertově ulici

vydáno 19. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.