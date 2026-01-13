Žena se na Brněnské přehradě propadla ledem, strážníci ukázali nebezpečné bubliny

Na nebezpečné otvory v zamrzlé hladině Brněnské přehrady upozornili strážníci už minulý týden. Nyní informovali, že rizikových bublin už jsou desítky a stále jich přibývá. Na videu zároveň ukázali, jak taková „past“ vypadá.
„Díry vytvořené úniky teplých bahenních plynů jsou potažené tenkou vrstvou ledu o tloušťce jednoho až dvou centimetrů, často maskovanou sněhem. Člověka neunese, hrozí proto okamžité prolomení,“ uvedl mluvčí brněnské městské policie Jakub Ghanem.
Pondělní měření ledu na Brněnské přehradě
Nejkritičtější je situace v oblasti Rokle, kde se tyto bubliny vyskytují v celé šíři přehrady.
Právě v této lokalitě se v neděli po poledni propadla do vody žena. „Podařilo se jí však dostat ven vlastními silami a přijel pro ni autem známý. Telefonovala, aby na riziko upozornila, a pomoc strážníků nepožadovala. Hlídka poříční jednotky místo propadu označila,“ informoval Ghanem.
|
Letos to přijde? Rolba pro Brněnskou přehradu ještě nikdy nevyjela z garáže
Další nebezpečné otvory se nacházejí u nudapláže. Riziko spočívá v tom, že kolem bublin potažených jen slabou krustou leží pevný led o tloušťce třeba i 16 centimetrů. Lidé se tak mohou cítit jistě, stačí však jeden krok do zasněženého místa, a člověk se může ocitnout ve vodě.