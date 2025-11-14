Lední medvědice u zubaře. Aby jí zachránil nemocné špičáky, musel je zkrátit

Autor: uza
  9:52aktualizováno  9:52
Nevšedního zvířecího pacienta ošetřil v minulých dnech tým specialistů v Brně. Potíže se zuby měla lední medvědice Elsa z místní zoologické zahrady. Vyšetření u ní odhalilo frakturu obou dolních špičáků a jednoho řezáku. Rentgen následně na obou špičácích potvrdil zánět signalizující přestup infekce z dutiny zubu na čelistní kost. Elsa proto musela podstoupit stomatologický zákrok.
Vyšetření odhalilo u lední medvědice Elsy frakturu tří zubů – obou dolních...

Vyšetření odhalilo u lední medvědice Elsy frakturu tří zubů – obou dolních špičáků a jednoho řezáku. | foto: Jan Bedřich

Celý stomatologický zákrok lední medvědice Elsy byl časově i technicky náročný,...
Celý stomatologický zákrok lední medvědice Elsy byl časově i technicky náročný,...
Vyšetření odhalilo u lední medvědice Elsy frakturu tří zubů – obou dolních...
Lední medvědice Elsa, která byla do brněnské zoo převezena z německého...
33 fotografií

Stomatologové měli u obou zubů postižených zánětem na výběr ze dvou možností. Buď mohli jít cestou extrakce neboli vytržení, nebo zvolit endodontické ošetření s cílem zuby zachránit.

„Protože by extrakce znamenala pro Elsu ztrátu obou spodních špičáků a byla by i technicky velmi obtížná, rozhodli jsme se pro endodontické řešení. To sice může být spojeno s dalšími komplikacemi a nevylučuje pozdější ztrátu zubu, ale dává Else šanci na zachování těchto důležitých zubů. Pouze u řezáku jsme zvolili extrakci,“ řekl stomatolog Tomáš Fichtel z Kliniky chorob psů a koček Veterinární univerzity v Brně.

Vyšetření odhalilo u lední medvědice Elsy frakturu tří zubů – obou dolních špičáků a jednoho řezáku.
Celý stomatologický zákrok lední medvědice Elsy byl časově i technicky náročný, avšak proběhl úspěšně. Po ošetření se šelma velmi dobře zotavuje, její apetit se postupně zlepšuje a začíná znovu prospívat.
Celý stomatologický zákrok lední medvědice Elsy byl časově i technicky náročný, avšak proběhl úspěšně. Po ošetření se šelma velmi dobře zotavuje, její apetit se postupně zlepšuje a začíná znovu prospívat.
Vyšetření odhalilo u lední medvědice Elsy frakturu tří zubů – obou dolních špičáků a jednoho řezáku.
33 fotografií

Při zákroku trojice lékařů poškozené hroty obou špičáků zkrátila, aby jejich korunky tvořila pouze kompaktní zubní tkáň, což zvýší jejich odolnost při mechanickém zatížení. Následovalo endodontické ošetření zahrnující otevření dřeňové dutiny, mechanické opracování i dezinfekci kanálků. Tato fáze ošetření trvala téměř hodinu.

„Dutiny byly poté vyplněny endodontickým cementem a gutaperčovými čepy, na závěr byly zuby uzavřeny cementem a kompozitní pryskyřicí. Odstranění poškozeného řezáku proběhlo již bez komplikací,“ uvedl mluvčí Zoo Brno Jan Bedřich.

Celý zákrok byl časově i technicky náročný. „Proběhl však úspěšně. Elsa se po ošetření velmi dobře zotavuje, její apetit se postupně zlepšuje a medvědice začíná znovu prospívat,“ doplnil Bedřich.

Restart pomocí ledních medvědů. Brněnská zoo doufá v návrat návštěvníků

Elsa spolu s další medvědicí Annou zamířila do Brna letos v červenci z německého Bremerhavenu. Už během transportu přišla informace o jejích potížích se zuby, avšak bez bližší specifikace.

V novém prostředí u ní následně ošetřovatelé zaznamenali snížený apetit a horší prospívání. Vedení zoo se proto rozhodlo nechat důkladně vyšetřit zdravotní stav medvědice, zejména v oblasti ústní dutiny.

Kromě Fichtela byli součástí týmu specialistů Jiří Macek ze stejné kliniky a Ján Staněk. Společně zajistili anestezii, laboratorní vyšetření, klinické posouzení, rentgenologické vyšetření chrupu a provedli i samotný zákrok.

25. července 2025

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Martin Prágr: Pán došel na jeden kurz s manželkou a na další chodil s milenkou

Vystupoval po boku Gabriely Soukalové, Simony Babčákové, Marty Dancingerové a...

Z tanečního parketu rovnou k míchačce. Martin Prágr, jeden z nejoblíbenějších tanečníků StarDance, momentálně objíždí republiku a ve volných chvílích zvelebuje rodinný vinný sklípek v Čejči.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

Kandidátku do voleb v Brodci u Loun podali cizí lidé, místní je v obci nechtějí

ilustrační snímek

Na říjnové kandidátní listině pro dodatečné komunální volby v Brodci na Lounsku jsou lidé z různých částí Ústeckého kraje, jeden má bydliště v Jihočeském...

14. listopadu 2025  11:44,  aktualizováno  11:44

Pevnost poznání v Olomouci odhalí fascinující svět včel a jejich význam

ilustrační snímek

Do světa včel ze všech možných úhlů budou moci o tomto víkendu nahlédnout návštěvníci olomouckého interaktivního muzea Pevnost poznání. Zkoumat budou moci...

14. listopadu 2025  11:35,  aktualizováno  11:35

Vznikla petice na podporu setkání sudetských Němců v Brně, myšlenka má i odpůrce

ilustrační snímek

Festival Meeting Brno dnes spustil petici na podporu myšlenky, aby se příští rok v Brně uskutečnilo setkání Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Byla by to...

14. listopadu 2025  11:34,  aktualizováno  11:34

Karlovy Vary napotřetí vybraly dodavatele nového informačního systému

ilustrační snímek

Karlovy Vary by měly mít v první polovině příštího roku nový Městský informačně-orientační systém (MIOS). Město sice počítalo s tím, že ho bude mít už letos na...

14. listopadu 2025  11:34,  aktualizováno  11:34

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zabrání až čtyřsetleté vodě. Jih Olomouce chrání nová hráz, ožilo i mrtvé rameno

Stavba je součástí ucelených stavebních úprav s cílem maximálně omezit škody na...

Další část skládačky ochrany Olomouce před velkou vodou je hotová. Na jihu města v úseku od železničního mostu k čističce odpadních vod se nyní může řeka rozlévat až na úroveň čtyřsetleté povodně....

14. listopadu 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Kruháč vzal zleva, při předjíždění boural. Řidič ve Varech zběsile ujížděl hlídce

Řidič ujížděl policistů. Kruháč vzal zleva, pak při předjíždění boural

Blinkr, který zapomněl řidič BMW „vyhodit“ při výjezdu z kruhové křižovatky v Karlových Varech, byl v úterý v podvečer důvodem, proč se jej jala stavět hlídka policie. Motorista ovšem nedbal sirén a...

14. listopadu 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Wohnout zahraje elektricky

Benátská noc 2013 (Wohnout)

Kapela Wohnout se vrací zpět k elektrickým kytarám a dorazí po čase opět do Vratislavic nad Nisou.

14. listopadu 2025  13:10

Festival Setkání národů v H.Králové představí kulturu více než 20 zemí

ilustrační snímek

Dvanáctý ročník festivalu Setkání národů představí 19. listopadu od 09:00 do 20:00 v královéhradeckém Adalbertinu kulturu a zvyky více než dvaceti zemí čtyř...

14. listopadu 2025  11:28,  aktualizováno  11:28

Rybářská slavnost a výlov

Podzimní výlov Břehyňského rybníka v Národní přírodní rezervaci...

Přijďte na podzimní výlov ve Lvové u Jablonného v Podještědí a ponořte se do světa ryb všemi smysly. Na příchozí čeká pestrý program plný zábavy, poznání i gurmánských zážitků.

14. listopadu 2025

Folkový recitál

Kristýna Petrová

Příjemný podzimní podvečer plný folkové hudby a dobré nálady zažijí lidé v neděli v Mimoni.

14. listopadu 2025  12:50

Neobydlené stavení hořelo, kouř z něj ve vedlejším domě dusil rodinu

Čtyři lidi včetně dvou dětí dnes ošetřili záchranáři v souvislosti s požárem...

Čtyři lidi včetně dvou dětí dnes ošetřili záchranáři v souvislosti s požárem neobydleného objektu ve Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku. Hustý kouř totiž zasáhl i vedlejší dům, z něhož...

14. listopadu 2025  12:42

Hudba na huti s JazzBakers

Nový Bor

Podzimní večer plný dobré hudby a příjemné atmosféry veze do Nového Boru hudební skupina JazzBakers z České Lípy.

14. listopadu 2025  12:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.