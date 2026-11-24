Meteorology očekávaný příchod ledových dnů v tomto týdnu není na konci listopadu neobvyklý, podle klimatologů přesně zapadá do dlouhodobého průměru. Období s výskytem ledových dnů, kdy teploty nestoupají nad nulu, začínalo v letech 1961 až 2020 průměrně 28. listopadu a končilo 1. března, uvedli klimatologové z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe v pravidelných týdenních aktualitách. Střednědobý výhled počasí do 7. prosince naznačuje, že takto chladné počasí může přetrvávat v následujících dvou týdnech a teploty by měly být tři až šest stupňů pod průměrem let 1993 až 2016.
Průměr trvání období s výskytem ledových dnů je vypočtený na základě dat z meteorologických stanic Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Trvání tohoto období ale není konstantní, s postupným oteplováním klimatu se zkracuje o čtyři dny za dekádu. Zatímco v období 1961 až 1990 začínalo průměrně 26. listopadu, v poslední dekádě to bylo až 2. prosince.
Nejenže se zkracuje období s výskytem ledových dnů, ale snižuje se i jejich počet. V letech 1961 až 1970 jich bylo za zimu průměrně 47, v letech 2011 až 2020 už jen 24. "Od roku 1961 se zima oteplila o tři stupně Celsia, z toho leden o 3,3 stupně, prosinec o 3,2 stupně a únor o 2,3 stupně," řekl ČTK klimatolog Pavel Zahradníček. Oteplování zimy tak s sebou přináší logické důsledky, více srážek než v minulosti spadne v podobě deště, sněhová pokrývka je menší než v minulosti. Od toho se odvíjí horší zásobování krajiny vodou, protože sněhová pokrývka byla v minulosti hlavním zdrojem pro doplnění podzemních i povrchových vod. Nyní více vody odteče, než začne jaro. Kvůli tomu bývá na jaře častěji sucho, přičemž jarní vegetace má časnější nástup a potřebuje vody více.