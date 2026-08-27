Lékař neuspěl s dovoláním k Nejvyššímu soudu, pacientka zemřela kvůli medikaci

Lékař Jan Lužný neuspěl u Nejvyššího soudu (NS) s dovoláním proti peněžitému trestu 325.000 korun za podíl na smrti sedmdesátileté pacientky v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži. Seniorka zemřela v červenci 2022 na následky předávkování metotrexáty, a to v důsledku chybné medikace. NS rozhodoval v neveřejném zasedání, řekla ČTK jeho mluvčí Gabriela Tomíčková. Plné odůvodnění zatím není dostupné.
Lékař byl obžalovaný z usmrcení z nedbalosti, hrozilo mu až šest let vězení. Vinu popřel, nad úmrtím pacientky vyjádřil lítost.
Pacientku do nemocnice přijímala jiná lékařka. Lék, který se podává jednou týdně, omylem předepsala k dennímu užívání. Lékařka z příjmu už dříve u okresního soudu přijala dohodu o vině a dostala peněžitý trest.
Nesprávnou medikaci následně podle soudu převzal i Lužný jako ošetřující lékař. Po dvou týdnech žena zemřela na srdeční selhání. Lékař se hájil tím, že se v péči o pacientku střídalo několik lidí, příznaky nadužívání léku se navíc podle obhajoby objevily až ve chvíli, kdy Lužný v nemocnici nebyl, protože čerpal dovolenou.
Metotrexáty nepatří mezi psychiatrická léčiva. Používají se při léčbě nádorů, případně u autoimunitních onemocnění, jako je revmatoidní artritida či lupénka.
Peněžitý trest, který primáři gerontopsychiatrického oddělení uložil v červnu 2025 Okresní soud v Kroměříži, považoval zlínský krajský soud za odpovídající. V odvolacím řízení ale zrušil osmnáctiměsíční zákaz působení ve funkci primáře. Zdůvodnil to tím, že v kauze šlo o ojedinělé pochybení a zaměstnavatel jinak primářovu práci hodnotil kladně.