Lékař Tolar a informatik Mittelbach převezmou doktoráty Masarykovy univerzity

Lékař Jakub Tolar a odborník na dokumentové inženýrství a automatizaci Frank Mittelbach dnes v Brně převezmou čestné doktoráty Masarykovy univerzity. Oba také v Brně vystoupí s přednáškami. Tolar bude hovořit o takzvané nemoci motýlích křídel, Mittelbach o evoluci tvorby dokumentů a přístupu k informacím, oznámil ČTK mluvčí univerzity Radim Sajbot.
Tolar je absolventem Univerzity Karlovy, dlouhodobě působí na Minnesotské univerzitě ve Spojených státech. Jeho výzkum se zaměřuje na nové způsoby léčby dětí s vážnými dědičnými chorobami, ať už je to Epidermolysis bullosa, tedy nemoc motýlích křídel, syndrom Hurlerové, Fanconiho anémie nebo kongenitální dyskeratóza.
Podle vědecké rady Masarykovy univerzity Tolar významně přispěl k rozvoji léčebných postupů u chorob, které byly ještě donedávna považovány za nevyléčitelné.
Mittelbach je světově uznávaný odborník na dokumentové inženýrství a automatizaci, který po desetiletí vede výzkum a vývoj systému LaTeX. Systém umožňuje autorům textů sázet a tisknout svá díla ve vysoké typografické kvalitě.
Mittelbachova přednáška začne ve 14:30, Tolarova v 17:00. Obě přednášky jsou zdarma přístupné veřejnosti a uskuteční se v refektáři muzea na Mendlově náměstí. Vědci budou hovořit v angličtině.