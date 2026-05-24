Lékaři z Brna poprvé využili při odsátí sraženiny mimotělní filtraci krve

Lékaři z brněnského Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) provedli v dubnu ženě trombaspiraci a poprvé při tom využili mimotělní filtraci krve. Při zákroku odsáli krevní sraženinu ze srdeční síně pomocí speciálního katetru zavedeného přes vpich do třísla. Krevní sraženinu zachytili na filtru a přefiltrovanou krev pak vraceli pacientce do těla přes katetr zavedený do druhého třísla, popsal ČTK zákrok vedoucí lékař intervenční kardiologie Jiří Sikora, jenž operaci vedl.
Trombaspirace je jednou z cest, jak krevní sraženiny ze srdečních dutin odstraňovat. Zákrok trvá 30 až 60 minut. Podle polohy sraženiny lékaři udělají vpich do třísla nebo krční žíly a zavedou katetr o průměru asi 8,5 milimetru. Za pomoci zobrazovacích metod, například rentgenu a ultrazvuku, se dostanou až ke sraženině, již pak odsají. Pro pacienty může být tento postup mnohdy bezpečnější než operace s otevřeným hrudníkem. K odsávání sraženin z cév využívají lékaři podle Sikory podobný postup již mnoho let, novinkou pro ně však bylo využití mimotělní filtrace krve.
Postup je vhodný, když lékaři odsávají velkou sraženinu a s ní i velký objem nesražené krve. Do operace se muselo zapojit hned několik profesí. Důležitou úlohu při zákroku měl perfuziolog, jenž ovládal speciální pumpu na odsávání a filtraci krve. "Jsou tam i kardiochirurgové, abychom byli pokrytí, kdyby se žilní vstup na závěr výkonu nepodařilo uzavřít nebo kdyby bylo třeba převést zákrok na otevřenou kardiochirurgickou operaci," řekl Sikora.
Pro lékaře zákrok není většinou nijak složitý. "Tento přístup používáme i u jiných procedur. Pokud je lékař na něj zvyklý, nepředstavuje to pro něj žádný problém," podotkl Sikora. Připomněl, že zákrok je vhodný pro pacienty, kteří mají čistě jen krevní sraženinu v srdečních oddílech a nemají další onemocnění, kvůli kterým by se musela dělat otevřená operace nebo jiný současný výkon.
Rekonvalescence pacientů po operaci bývá většinou rychlá. "Potřebujeme, aby pacient do druhého dne vydržel ležet se zátěží v tříslech, aby se místo vpichu nerozkrvácelo. Druhý den už může rehabilitovat a během tří čtyř dnů může jít do domácího ošetření," sdělil lékař. Doplnil, že rizikovými faktory pro vznik krevních sraženin je například dlouhodobé zavedení nitrožilní kanyly nebo stavy zvyšující srážlivost krve, jako jsou například chronické záněty.