Lékaři z Brna zkoumali Žarošickou madonu na CT, je z jednoho kusu dřeva

Dřevěná gotická socha Matky boží Žarošské neboli Žarošická madona podstoupila ve svatoanenské nemocnici v Brně průzkum počítačovou tomografii. CT "vyšetření" například ukázalo, že socha Panny Marie s Ježíškem je z jednoho kusu dřeva. Informoval o tom dnes mluvčí Fakultní nemocnice u sv. Anny Jiří Erlebach. Socha vznikla okolo roku 1323 a CT představuje neinvazivní způsob, jak zjistit její stav.
"Můžeme pomocí něj zjistit nejen poškození od dřevokazného hmyzu, ale také vnitřní umístění cizorodých předmětů, případně odhalit minulé opravy," řekl lékař z kliniky zobrazovacích metod Vladimír Červeňák.
Podobnému průzkumu nikdy socha podrobena nebyla. "Věděli jsme o ní jen to, co se píše v historické literatuře. Nyní již víme na 100 procent, že socha Panny Marie i Ježíška, kterého drží, jsou z jednoho kusu dřeva, což se může zdát jako drobnost, pro nás je to ale velmi cenná informace," uvedl bývalý žarošický farář Marian Rudolf Kosík.
Jedna z teorií říká, že socha má původ v bývalém klášteře cisterciaček na současném Mendlově náměstí v Brně nedaleko svatoanenské nemocnice. "Buď nechala Eliška Rejčka sochu vytvořit ve Francii, nebo ji vytvořil francouzský řezbář přímo v klášteře cisterciaček. Proto má oblečené dobové šaty francouzské královny. Eliška Rejčka ji pak darovala cisterciačkám v Žarošicích," dodal Kosík.
Socha Žarošické madony není podle nemocnice první, kterou lékaři ze svatoanenské nemocnice CT průzkumu podrobili. V minulosti zjišťovali třeba stav sochy Krista z kostela u sv. Jakuba v Brně nebo Černé madony z Paláce šlechtičen. Ve všech případech šlo podle nemocnice o placenou službu.