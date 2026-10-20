Lékaři z Brna zkoušeli nové techniky operace kloubů v mobilním sále

Lékaři z Fakultní nemocnice Brno (FN) v Bohunicích dnes zdokonalovali své dovednosti na anatomických preparátech lidských dárců z Ameriky. Ve speciálně vybaveném kamionu, sloužícím k praktickému vzdělávání chirurgů, zkoušeli například moderní techniky šití menisku a další operace kolenního kloubu. Workshopy pořádá společnost Arthrex ve spolupráci s Klinikou úrazové chirurgie a Ortopedickou klinikou FN Brno, řekla dnes ČTK obchodní zástupkyně společnosti Tatiana Foksová.
Lékaři trénují na preparátech od lidských dárců, což podle zástupců společnosti umožňuje lékařům zdokonalovat operační postupy v podmínkách, které přesně odpovídají lidské anatomii. "Máme k dispozici koleno a rameno od zemřelých dárců, kompletní artroskopické vybavení i portfolio nástrojů a přípravků pro různé typy patologií. Lékaři si tak mohou zkoušet jak stávající, tak nejnovější metody, které jsou aktuálně dostupné," uvedl přednosta Kliniky úrazové chirurgie Milan Krtička.
"Podobné techniky se mohou lékaři učit v anatomické laboratoři v pražském Motole, případně trénovat na umělých modelech. Problém umělých modelů ale spočívá v tom, že materiál nemá stejné vlastnosti jako lidské tělo. Právě práci s reálnou tkání si tak mohou zájemci vyzkoušet přímo zde," uvedla Foksová.
Dnes se účastníci workshopu zaměřili na operace kolenního kloubu, ve středu si vyzkoušejí techniky operací ramenního kloubu. Výuka podle společnosti Arthrex maximálně respektuje etické zásady medicínského vzdělávání.