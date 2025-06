Někdy se stačí jen na chvíli zastavit.

Tuhý krk často není jen o svalech. Je to reakce celýho systému.



Co dělají tvý oči, jazyk, mozek – to všechno ovlivňuje napětí v šíji.

A nejde to uprotahovat nebo přetlačit silou.



Fascie vnímají jemnost. A když k tělu přistoupíš klidně a přes nervovej systém, začne ti samo odpovídat.



Zkus tyhle dva jemný divnopohyby zařadit do pracovní pauzy – a sleduj, co se změní:



1. Pracuj s očima

Zavři oči a pomalu opisuj očima spirálu.

Jemně, bez tlaku, 2 kola tam a zpět.

Proč?

→ Uvolníš hluboký napětí v oblasti krku.

→ Stimulace očí aktivuje bloudivej nerv = klid a parasympatikus.

→ Ovlivňuješ fasciální napětí mezi lebkou, krkem a hrudníkem.



2. Pracuj s jazykem

Posaď se vzpřímeně a jazyk polož lehce za horní zuby. Zatlač jemně a představ si, že tě jazyk „natahuje“ vzhůru skrz temeno.

Zůstaň 3–5 dechů.

Proč?

→ Jazyk je klíč k vnitřní opoře.

→ Je spojenej přes fascie s krkem, čelistí i hrudníkem.

→ Když najdeš jeho oporu, tělo se narovná bez násilí.



Chceš, aby tvůj krk nebolel? Začni tam, kde bys to nečekala. Uvnitř. Jemně. S respektem.



Ulož si tohle video a vyzkoušej zítra mezi meetingy. Tvý tělo ti to vrátí. A nezapomeň mi dát vědět, jak ti to šlo a jestli je práce s očima a jazykem pro tebe novinka.

