Kolik lidí jihomoravské policii chybí?

Oproti optimálním cílovým stavům, které pro jižní Moravu činí 3 909 policistů, chybí 443 mužů a žen v uniformě. Chybí také občanští zaměstnanci, kteří jsou pro fungování policie nezbytní. K tomu je nutno připočítat policisty, kteří jsou odvelení například na základní odborné přípravě nebo na kurzech a školeních, a to se blížíme k pěti stům.

Na jakých pracovištích jsou nové posily nejvíce potřeba?

Chybí zejména na základních útvarech, tedy na obvodních odděleních a dopravních inspektorátech. Nižší obsazenost služebních míst je na územních odborech Brno-venkov, Břeclav, Znojmo a samozřejmě Městské ředitelství Brno, jež je v této oblasti nejproblematičtější.

Čím se snažíte nalákat nové pracovníky? Co jim můžete nabídnout?

Zaměstnání v širokém spektru oborů. S hrdostí musím dodat, že vychováváme kvalitní policisty, kteří často najdou uplatnění v elitních útvarech mimo náš kraj. Stojí nás to sice ztráty v personální oblasti, ale je to zase pro krajské ředitelství dobrá vizitka. Obecně bych byl rád, abychom byli v rámci bezpečnostních sborů konkurenceschopní a zároveň dokázali nabídnout takové podmínky pro nové uchazeče, aby je to nelimitovalo v rozhodnutí vstoupit do služebního poměru. Situace se v tomto směru postupně lepší.

Co musejí zájemci o práci u policie splnit? Bylo nutné zmírnit požadavky?

Základní požadavky jsou stále stejné – dobrý zdravotní stav, psychická a fyzická způsobilost. V rámci přijímacího řízení ke snížení požadavků nedošlo. Jedinou změnou je to, že přijímáme do služebního poměru zájemce bez maturity. Jejich činnost je potom omezená do doby, než si dodělají maturitu.

V Lednici na Břeclavsku a v Bzenci na Hodonínsku provozujete od loňska Polpointy neboli bezobslužná kontaktní místa policie. Můžete popsat princip jejich fungování? Kde vzniknou další?

V žádném případě umístění Polpointů neznamená personální kompenzaci, jde o doplňkovou službu veřejnosti. Jsou spíše servisem pro občany, kteří si mohou pohodlně vyřídit své záležitosti, ať už s policií, nebo zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra, a nemusí u řady činností cestovat na oddělení. V 21. století tak lze prostřednictvím videohovorů například podat potřebná vysvětlení, která už se nemusí přepisovat a ve spisu existují v audiovizuální formě. To je efektivní pro obě strany. Další místa vybíráme zejména ve spolupráci s obcemi, naše představa je dalších přibližně šest míst. Jde o oblasti, kde třeba historicky bylo obvodní oddělení nebo kde je větší pohyb osob. Příkladem jsou turistické oblasti, jako je Lednice.

Pořád se objevují nové případy internetových podvodů. Kolik jich evidujete a na co si mají lidé dát pozor?

Způsoby a metody internetových podvodníků jsou různé, od primitivních až po převažující velmi sofistikované. Na poškozeného, který se obvykle zajímá o výhodné investice, vytvářejí trvalý tlak. Spoléhají na to, že oslovený člověk právě ve stresu udělá snadněji chybu. Potom už si podvodníci směřují poškozeného tam, kam chtějí a potřebují. Ten pak mnohdy bez racionálního uvážení poskytuje či odesílá peníze v domnění, že investicí vydělá závratné částky nebo tyto prostředky zachraňuje před domnělými podvodníky. Doporučení jsou poměrně jednoduchá, i když nemusejí být snadno realizovatelná. Na prvním místě je nutné neposkytovat údaje ke svým účtům, neinstalovat si do počítače či telefonu pochybné programy a nepočítat s tím, že vám někdo dá jednoduše vydělat. Důležité je pečlivé vyhodnocení toho, co chcete udělat. Případně vlastním obvyklým a zavedeným způsobem kontaktovat banku. Řádově jde o stovky případů od začátku roku, reálná čísla budou ještě vyšší. Někteří lidé se totiž stydí a nehodlají věc řešit. Objasňování je velmi složité, řešením je prevence a informovanost, což nejen my, ale i další instituce a organizace kontinuálně činíme.

Co jihomoravskou policii kromě nedostatku personálu především trápí? Kopíruje to celorepublikový trend, spousta nadbytečných činností. I když jsme v tomto směru poměrně progresivní, i nás zbytečně blokuje některá nadbytečná administrativa. Kromě jejího odstraňování pracujeme také na definici činností, které aktuálně děláme, ale policii nepřísluší. Žádný z policistů netráví rád čas v kanceláři, byť je někdy administrativa nezbytná.

Jaká je aktuálně v Jihomoravském kraji bezpečnostní situace?

Pokud se podívám na dění v oblasti bezpečnosti, lze říci, že je situace stabilizovaná, žádné zásadní bezpečnostní výkyvy nezaznamenáváme, pravidelně situaci vyhodnocujeme a v rámci prevence nebo i represe řešíme. Samozřejmě čelíme novým výzvám, ať to byl covid, migrace nebo opatření kvůli slintavce a kulhavce.

V posledních měsících není na jihu Moravy téměř vůbec slyšet o nelegální migraci. Jak to s ní vypadá?

Situace je v poslední době stabilizovaná, dá se říct, že migrace je minimální. Za loňský rok to byly jednotky případů oproti tisícům v minulých letech. Co se týká tranzitní migrace, evidujeme jednotlivé případy. Poslední jsme zaznamenali v listopadu ve vlaku. Šlo o afghánské státní příslušníky. To neznamená, že cizinečtí policisté zahálejí. Hranice jsme neopustili, stále probíhají namátkové kontroly. Navíc se tam naše přítomnost zintenzivnila z důvodu kontroly mimořádných veterinárních opatření v souvislosti s epidemií slintavky a kulhavky. Dále se cizinečtí policisté věnují ve zvýšené míře oblasti neoprávněného pobytu cizinců a také jejich nelegálnímu zaměstnávání. V této oblasti řešíme desítky přestupků, některé končí i správním vyhoštěním.