Hasiči k požáru vyjeli již krátce před 11:30 a do terénu vyslali patnáct svých jednotek. „Povolali jsme i vrtulník Letecké policejní služby, který nabírá vodu z potoka do bambivaků,“ informovali hasiči na síti X. Zásahu se celkově účastnilo 120 hasičů. Podle přehledu hasičských zásahů hoří východně od městysu v lesích nad údolím potoka Nešůrka. Přesně se však hasičům požár podařilo lokalizovat až těsně před čtvrtou hodinou odpoledne.
Hasiči nejprve vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu, později ho zvýšili na třetí. Podle mluvčího hasičů se oheň daří dostávat pod kontrolu a od 13:30 již k jeho dalšímu šíření nedochází.
Na místě je přítomný i vyšetřovatel, který se snaží zjistit příčinu požáru. „Předběžný odhad způsobené škody se pohybuje okolo půl milionu korun,“ uvedl nicméně mluvčí hasičů Dvořák. Skrytá ohniska na místě pomáhá vyhledávat i dron s termokamerou.
Plameny zasáhly podle dosavadních informací hasičů plochu o rozloze 3,8 hektaru a poškodily hlavně mladý les v oplocenkách a mýtinu. „Naopak se podařilo zabránit šíření požáru do okolního vzrostlého lesa,“ informoval Dvořák.