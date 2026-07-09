Lesy Mendelovy univerzity trpí kvůli suchu vysokým stresem už na začátku léta

Stromy v lesích Mendelovy univerzity jsou kvůli současnému suchu a nedostatku vody ve stresu, jehož úroveň se dá očekávat spíše na vrcholu nebo v závěru léta během dlouhých vln sucha a veder. Ukázala to data ze sítě on-line měřicích stanic DendroNetwork, kterých má Mendelova univerzita ve svých lesích 14. Naměřené hodnoty z konce června jsou srovnatelné s nejsuššími obdobími předchozích let, uvedla dnes univerzita v tiskové zprávě.
"V databázi nemáme záznam, který by ukazoval tak brzkou a zároveň tak intenzivní reakci stromů indikující jejich stres suchem. Situace je o to závažnější, že se nacházíme teprve na začátku léta," uvedl Jan Krejza z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe a koordinátor sítě DendroNetwork.
Monitoring zahrnuje porosty například se smrky, borovicemi, buky či modříny. Měřicí stanice v reálném čase sledují přímo v lesích řadu ukazatelů a umožňují vědcům vyhodnocovat aktuální stav stromů. "Stanice měří mimo jiné odezvu stromů na vláhový stres a umožňují zachytit i velmi časné projevy zhoršující se vodní dostupnosti," uvedla členka týmu z Ústavu ekologie lesa Lucia Petrovičová.
"Reakce jednotlivých dřevin na sucho se přirozeně liší. Ne každá dřevina projevuje stres stejnou mírou smrštění kmene a každý druh má odlišnou toleranci vůči nedostatku vody. Pomocí ukazatele označovaného jako normalizovaný vodní deficit stromu však lze tyto rozdíly porovnávat a vyhodnotit celkovou míru stresu napříč druhy i typy porostů," uvedl Jan Světlík z Ústavu ekologie lesa.
Data vědcům ukazují, že při extrémním nedostatku vody již přestává hrát zásadní roli, o jakou dřevinu jde nebo zda roste v monokultuře či ve směsi. Výrazné projevy vodního deficitu se objevují napříč sledovanými porosty, což dokládá mimořádnou intenzitu současného sucha.
DendroNetwork je národní výzkumná infrastruktura zaměřená na detailní sledování růstu a fyziologických reakcí stromů v reálném čase. Data z této sítě pomáhají vědcům lépe porozumět dopadům extrémních klimatických jevů na lesní ekosystémy a zároveň poskytují veřejnosti aktuální informace o stavu lesů.