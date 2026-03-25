Léta klesající porodnost v ČR už tvrdě dopadá na trh s dětským zbožím

Léta klesající porodnost v Česku už tvrdě dopadá i na trh s dětským zbožím a potřebami. Některé obchody už zavřely a další je mohou následovat. I když se prodejci snaží s poklesem poptávky různými způsoby bojovat, počet zákazníků nemilosrdně klesá, řekl dnes ČTK na brněnském veletrhu ProDítě Radek Talafous ze Svazu výrobců a dovozců dětských potřeb.
Pokles porodnosti je velmi strmý. Zatímco ještě v roce 2021 se v Česku narodilo 111.800 dětí, o rok později jich bylo 99.800, další rok 91.200, předloni 84.311 a loni to bude podle předběžných odhadů zhruba 77.000. To je za pět let propad větší než o čtvrtinu. "Propad trhu s dětským zbožím je citelný i na samotném veletrhu," řekla ČTK manažerka projektu Ladislava Saučuková. Zatímco v dřívějších letech býval veletrh v jednom velkém pavilonu, nyní tvoří jen menší část pavilonu společně s nábytkářským veletrhem.
Podle Talafouse se obchodníci a výrobci snaží různými způsoby s poklesem poptávky bojovat, každý si s sebou táhne jinou zátěž a jejich příběhy jsou různé. V minulých letech na ně dopadal i pokles kupní síly v důsledku vysoké inflace. Ta zpomalila a propad reálných příjmů se zastavil. "Nicméně aktuálně už se zase zvýšily ceny pohonných hmot, takže se tyto náklady znovu začnou propisovat i do dalších odvětví," řekl Talafous. Zmínil, že byznys pravidelně od covidu postihuje nějaký globální problém. Po něm přišla válka na Ukrajině a nyní válka v Íránu.
Čeští výrobci a obchodníci nemají ani příliš velkou šanci uspět například na trzích v okolních zemích. Maďarsko či Polsko se snažily různými, a poměrně štědrými, finančními pobídkami zvýšit porodnost, ale dlouhodobě se to nezdařilo. "S poklesem porodnosti se potýká velké množství zemí, a jak tuto situaci vyřešit, je komplexní otázka. A je zjevné, že izolovaná opatření nemají úspěch nikde," řekl Talafous.